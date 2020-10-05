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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Сын Пашиняна Ашот записался в добровольцы сразу после обращения премьера

Ашот Пашинян (справа)
Ашот Пашинян (справа) (Фото: ashot.pashinyan.9 / Facebook)

Сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот записался в армию сразу после призыва премьера записаться в армию солдатам, демобилизовавшимся в прошлом году. Об этом Ашот Пашинян написал в своем Facebook, запись перепубликовал сам премьер.

«Только что вызвался волонтером на центральном командном пункте. Дорогие друзья, наша очередь служить родине», — написал Ашот Пашинян.

Запись в facebook пользователя nikol.pashinyan

«Наш сын был военным», — написал премьер.

Ранее премьер-министр призвал граждан Армении, демобилизовавшихся в прошлом году, вновь пойти на службу на фоне продолжающихся боев в Нагорном Карабахе.

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Бои в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией начались 27 сентября и продолжаются до сих пор. Ранее власти Армении и непризнанной республики Нагорный Карабах объявили мобилизацию и ввели военное положение. В свою очередь власти Азербайджана объявили частичную мобилизацию.

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Накануне вооруженные силы Азербайджана освободили ряд сел в Нагорном Карабахе и город Джебраил. Пашинян назвал целью Азербайджана и Турции не территории, а уничтожение армянского народа. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, возложил вину за эскалацию конфликта на Армению и поддерживающие ее государства, которые «стремились сделать оккупацию вечной».

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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