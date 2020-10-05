Сын Пашиняна Ашот записался в добровольцы сразу после обращения премьера

Бои в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией начались 27 сентября и продолжаются до сих пор. Ранее власти Армении и непризнанной республики Нагорный Карабах объявили мобилизацию и ввели военное положение. В свою очередь власти Азербайджана объявили частичную мобилизацию.

Накануне вооруженные силы Азербайджана освободили ряд сел в Нагорном Карабахе и город Джебраил. Пашинян назвал целью Азербайджана и Турции не территории, а уничтожение армянского народа. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, возложил вину за эскалацию конфликта на Армению и поддерживающие ее государства, которые «стремились сделать оккупацию вечной».