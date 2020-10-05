Минобороны Азербайджана показало кадры из занятого села в Карабахе

На следующий день Азербайджан объявил о взятии еще девяти населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Азербайджанский лидер призвал жителей прекратить попытки отделиться от Азербайджана.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Обе страны ввели военное положение и обвинили друг друга в эскалации ситуации.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал целью «азербайджано-турецких разбойных группировок» не территории, а уничтожение армянского народа. Президент Азербайджана, в свою очередь, возложил вину за нагорно-карабахский конфликт на Армению и поддерживающие ее государства, которые «стремились сделать оккупацию вечной».