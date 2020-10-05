Минобороны Азербайджана показало кадры из занятого села в Карабахе
Министерство обороны Азербайджана опубликовало на своем YouTube-канале видео из села Талыш в Нагорном Карабахе, о взятии которого ранее сообщали азербайджанские власти.
На видеозаписи видны пустые улицы и военные с азербайджанским флагом, за кадром слышны выстрелы.
3 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военные заняли семь сел в трех районах Нагорного Карабаха. Кроме села Талыш это населенные пункты Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шейбей и Гуйджак Джебраильского района и село Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района. Ранее глава государства сообщал о взятии села Мадагиз в Нагорном Карабахе, которому вернут историческое название — Суговушан.