Пашинян призвал демобилизовавшихся солдат вновь записаться в армию

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 октября
USD ЦБ: 78,13 (+0,04) Инвестиции, 12:37
Курс евро на 6 октября
EUR ЦБ: 91,66 (+0,08) Инвестиции, 12:37
Путин поздравил Кадырова с днем рождения Политика, 18:11 Все электрокары Polestar 2 отзовут из-за выключающихся двигателей Авто, 18:06 Путин поручил врио главы Дагестана продолжить декриминализацию республики Политика, 18:03 Как поставить «деньги на колеса»: от идеи до готового проекта РБК и VW коммерческие автомобили, 17:57 В Бишкеке начался силовой разгон митингующих Общество, 17:56 Сын Пашиняна Ашот записался в добровольцы сразу после обращения премьера Политика, 17:51 Росавиация выдала допуски почти на 170 международных маршрутов Бизнес, 17:48 Солодов объяснил снимки «Гринпис» с пятнами на воде у берегов Камчатки Общество, 17:47 Hyundai рассказал о рекордных продажах кроссовера Creta в России Авто, 17:46 СМИ сообщили о сокращении числа зрителей на матчах чемпионата России Спорт, 17:36 В каких регионах возвращаются ограничения из-за COVID-19. Карта Общество, 17:31 Саморефлексия: как учиться на своих ошибках и быть счастливым Экономика образования, 17:30  Директоры московских школ оценили готовность к переходу на удаленку Общество, 17:27 В России прошел самый теплый сентябрь в истории Общество, 17:23
Конфликт в Нагорном Карабахе ,  
0 

Пашинян призвал демобилизовавшихся солдат вновь записаться в армию

Он обратился к тем, кто закончил службу в армии в прошлом году, и назвал «самым эффективным мобилизационным ресурсом». Из-за конфликта в Нагорном Карабахе в Армении действует военное положение
Вооруженные силы Армении
Вооруженные силы Армении (Фото: Министерство обороны Армении / AP)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к военнослужащим, демобилизованным в прошлом году, и призвал их вновь записаться в армию на фоне продолжающихся боев в районе Нагорного Карабаха. Об этом глава правительства заявил в своем видеообращении в Facebook.

«Мой призыв заключается в том, чтобы наши ребята, демобилизованные в прошлом году из армии, приходили на центральный командный пункт», — сказал Пашинян (цитата по News.am).

Премьер пояснил, что обращается к закончившим службу в прошлом году, так как по закону они не подлежат призыву в рамках действующего в стране военного положения.

«На практике они являются нашим самым эффективным мобилизационным ресурсом. Они нужны родине сегодня. Это не просто карабахский вопрос, это политика продолжения геноцида. Сегодня мы должны защитить наш народ от геноцида. Если мы не встанем, мы все подвергнемся геноциду», — заявил Пашинян. Он добавил, что в Армении таких военнослужащих насчитывается 10 тыс.

По словам премьер-министра, это будет «борьба насмерть».

Бои в Карабахе: Степанакерт под огнем и удар по Гяндже. Фоторепортаж
Фотогалерея 

После публикации видеообращения Пашинян сделал еще один пост, в котором сообщил, что его сын Ашот только что записался добровольцем в армию. Он перепостил сообщение самого Ашота: тот заявил, что записался на центральном пункте сбора.

Читайте на РБК Pro
Как стать Cпикером: cоветы основателя re:Store Евгения Бутмана Как управлять талантами в эру «масштабного бунтарства» — часть I Билл Гейтс — о безумии конспирологов и новом Стиве Джобсе Стратегия Иванушки-дурачка: как топ-менеджеру выйти из тупика за 9 шагов

На линии фронта продолжаются бои из-за Нагорного Карабаха. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах населенных пунктов. В частности, Ереван заявил, что азербайджанские силы обстреливают столицу Нагорного Карабаха Степанакерт с применением дальнобойной артиллерии. В Баку, в свою очередь, утверждают, что города Гянджа и Мингечавир (Мингечаур) подверглись ракетным обстрелам.

Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта, которая началась 27 сентября. Пашинян обвинял Баку в намерении уничтожить армянский народ, в Азербайджане считают действия Еревана в Нагорном Карабахе оккупацией.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Автор
Мария Лисицына
Нагорный Карабах Армения Никол Пашинян мобилизация
Материалы по теме
Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать
Политика
Пашинян напомнил об обязательствах России по договору перед Арменией
Политика
Депутаты Армении и Азербайджана назвали способы окончить конфликт
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter