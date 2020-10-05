Пашинян призвал демобилизовавшихся солдат вновь записаться в армию

Он обратился к тем, кто закончил службу в армии в прошлом году, и назвал «самым эффективным мобилизационным ресурсом». Из-за конфликта в Нагорном Карабахе в Армении действует военное положение

Вооруженные силы Армении (Фото: Министерство обороны Армении / AP)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к военнослужащим, демобилизованным в прошлом году, и призвал их вновь записаться в армию на фоне продолжающихся боев в районе Нагорного Карабаха. Об этом глава правительства заявил в своем видеообращении в Facebook.

«Мой призыв заключается в том, чтобы наши ребята, демобилизованные в прошлом году из армии, приходили на центральный командный пункт», — сказал Пашинян (цитата по News.am).

Премьер пояснил, что обращается к закончившим службу в прошлом году, так как по закону они не подлежат призыву в рамках действующего в стране военного положения.

«На практике они являются нашим самым эффективным мобилизационным ресурсом. Они нужны родине сегодня. Это не просто карабахский вопрос, это политика продолжения геноцида. Сегодня мы должны защитить наш народ от геноцида. Если мы не встанем, мы все подвергнемся геноциду», — заявил Пашинян. Он добавил, что в Армении таких военнослужащих насчитывается 10 тыс.

По словам премьер-министра, это будет «борьба насмерть».