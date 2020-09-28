В Азербайджане объявили частичную мобилизацию

Соответствующее распоряжение подписал президент страны Ильхам Алиев. Ранее в Минобороны Азербайджана заявляли, что армия достаточно укомплектована, поэтому всеобщая мобилизация на фоне обострения ситуации в Карабахе не требуется

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение, согласно которому в стране объявлена частичная мобилизация на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

«Объявить частичную мобилизацию в Азербайджанской Республике. <...> Государственная служба мобилизации и призыва Азербайджанской Республики обеспечивает призыв военнослужащих для мобилизации и выполнения мероприятий, вытекающих из военно-транспортных обязанностей, в соответствии с утвержденными планами», — говорится в распоряжении.

Накануне, 27 сентября, Национальное собрание Азербайджана во время экстренного заседания приняло решение ввести военное положение, а в части городов и регионов объявило комендантский час. Это решение одобрил Алиев.

В Минобороны Азербайджана заявляли, что армия страны достаточно укомплектована, поэтому всеобщая мобилизация не требуется. В военном ведомстве отметили, что многие жители страны обратились в военные комиссии с просьбой участвовать в боевых действиях добровольцами.