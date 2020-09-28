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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Азербайджане объявили частичную мобилизацию

Соответствующее распоряжение подписал президент страны Ильхам Алиев. Ранее в Минобороны Азербайджана заявляли, что армия достаточно укомплектована, поэтому всеобщая мобилизация на фоне обострения ситуации в Карабахе не требуется
Фото:Азиз Каримов / Reuters
Фото: Азиз Каримов / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение, согласно которому в стране объявлена частичная мобилизация на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

«Объявить частичную мобилизацию в Азербайджанской Республике. <...> Государственная служба мобилизации и призыва Азербайджанской Республики обеспечивает призыв военнослужащих для мобилизации и выполнения мероприятий, вытекающих из военно-транспортных обязанностей, в соответствии с утвержденными планами», — говорится в распоряжении.

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Фото:Armenian Defense Ministry / AP

Накануне, 27 сентября, Национальное собрание Азербайджана во время экстренного заседания приняло решение ввести военное положение, а в части городов и регионов объявило комендантский час. Это решение одобрил Алиев.

В Минобороны Азербайджана заявляли, что армия страны достаточно укомплектована, поэтому всеобщая мобилизация не требуется. В военном ведомстве отметили, что многие жители страны обратились в военные комиссии с просьбой участвовать в боевых действиях добровольцами.

В свою очередь власти Армении призвали из запаса всех офицеров, прапорщиков и рядовых до 55 лет. Премьер-министр страны Никол Пашинян указал всему персоналу, относящемуся к войскам Армении, явиться в их территориальные военные комиссии. Он пояснил, что мобилизация необходима, так как Азербайджан может атаковать армянскую границу.

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Очередное обострение ситуации в зоне Нагорного Карабаха произошло утром 27 сентября. Со стороны Армении и Азербайджана есть потери. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян сообщил, что самопровозглашенная республика в ходе вооруженного конфликта потеряла позиции в направлении Талиша и на юге страны. Кроме того, по его словам, среди мирного населения есть погибшие и раненые.

Комментируя происходящее, Пашинян говорил, что Азербайджан объявил войну армянскому народу, который был готов к подобному повороту событий. Алиев назвал эту ситуацию запланированной провокацией, к которой «давно готовился» Ереван.

Автор
Михаил Юшков
Азербайджан частичная мобилизация Нагорный Карабах Армения
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