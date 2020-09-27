В Армении ввели военное положение и объявили мобилизацию

Ранее о введении военного положения сообщили власти Нагорного Карабаха. В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, обвинили Ереван в нарушении перемирия

Никол Пашинян (Фото: Paolo Pizzi / Zuma Press / Global Look Press)

Армения ввела военное положение в стране и объявила всеобщую мобилизацию в связи с обострившимся конфликтом в Нагорном Карабахе. Об этом объявил премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщение размещено в Facebook.

«По решению правительства, в Республике Армения объявляется военная обстановка и всеобщий военный сбор», — написал он.

Пашинян призвал весь персонал, относящийся к войскам Армении, явиться в их территориальные военные комиссии.

В Министерстве обороны Армении заявили, что в последние часы зафиксированы многочисленные случаи обращения в военные комиссии отдельных лиц и групп — до 10 тыс. человек, которые хотят записаться в армию и выехать на линию соприкосновения Нагорного Карабаха и Азербайджана, передают «Новости Армении».