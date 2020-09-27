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В Армении ввели военное положение и объявили мобилизацию

Ранее о введении военного положения сообщили власти Нагорного Карабаха. В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, обвинили Ереван в нарушении перемирия
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Paolo Pizzi / Zuma Press / Global Look Press)

Армения ввела военное положение в стране и объявила всеобщую мобилизацию в связи с обострившимся конфликтом в Нагорном Карабахе. Об этом объявил премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщение размещено в Facebook.

«По решению правительства, в Республике Армения объявляется военная обстановка и всеобщий военный сбор», — написал он.

Пашинян призвал весь персонал, относящийся к войскам Армении, явиться в их территориальные военные комиссии.

Президент Азербайджана заявил о жертвах среди мирных жителей и военных
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Ильхам Алиев

В Министерстве обороны Армении заявили, что в последние часы зафиксированы многочисленные случаи обращения в военные комиссии отдельных лиц и групп — до 10 тыс. человек, которые хотят записаться в армию и выехать на линию соприкосновения Нагорного Карабаха и Азербайджана, передают «Новости Армении».

Ранее военное положение ввел Нагорный Карабах. Глава непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет. По данным Минобороны Карабаха, сейчас в регионе ведутся ожесточенные бои.

Омбудсмен Нагорно-Карабахской Республики Артак Бегларян сообщил о гибели женщины и ребенка в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Азербайджана.

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В Баку сообщили об убитых гражданских после обстрелов со стороны Армении
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Фото:Минобороны Азербайджана

В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, обвинили Ереван в нарушении перемирия. По их данным, утром 27 сентября несколько населенных пунктов на границе подверглись обстрелу из крупнокалиберного оружия и минометов со стороны Армении.

Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о жертвах и пострадавших среди мирного населения и азербайджанских военных. «Их кровь не останется неотомщенной», — заверил он, рассказав, что армии Азербайджана удалось уничтожить большое количество военной техники ВС Армении.

Турция выступила в поддержку Азербайджана, обвинив Армению в нарушении перемирия. Анкара призвала международное сообщество помочь в прекращении вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. МИД России призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам.




 

Автор
Виктория Тютина
Армения правительство военное положение
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