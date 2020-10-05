Новый тест Байдена на коронавирус показал отрицательный результат

Джозеф Байден (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден сдал очередной тест на коронавирус, его результат отрицательный. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление предвыборного штаба политика.

В понедельник, 5 октября, 77-летний Байден отправится во Флориду. Его представители заявили, что политик будет продолжать соблюдать меры предосторожности, носить маску и следить за социальной дистанцией.

В пятницу, 2 октября, коронавирус обнаружили у Дональда Трампа. После этого Байден сдал два теста. Оба результата оказались отрицательными, отмечает AP.

29 сентября Джозеф Байден участвовал в первых предвыборных теледебатах с Трампом в Кливленде, штат Огайо. Кандидаты провели более 90 минут в близости друг друга.