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Врач Трампа сообщил о ходе лечения президента от COVID-19

Врачи не ответили, когда выпишут Трампа, но сообщили, что рассмотрят вопрос, нужно ли ему каждое утро находиться в госпитале. Президент США сообщил о заражении COVID-19 накануне, в самый разгар предвыборной гонки
Шон Конли на брифинге в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида в Бетесде, штат Мэриленд
Шон Конли на брифинге в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида в Бетесде, штат Мэриленд (Фото: Susan Walsh / AP)

У президента США Дональда Трампа, который заразился коронавирусом, нет лихорадки, и он чувствует себя хорошо. Об этом сообщил его лечащий врач Шон Конли, брифинг вел телеканал CBS.

«Команда и я чрезвычайно довольны прогрессом, которого достиг президент», — отметил он.

Ранее врач сообщил, что президенту сделали инъекцию коктейля из антител. Помимо этого, ему выписали препарат от коронавируса ремдисивир. На вопрос журналистов, почему врачи решили сделать это вдобавок к другим методам лечения, Конли отметил, что хочет «максимизировать» лечение Трампа.

Когда президента выпишут, врачи не ответили. Сам Трамп завил, что готов покинуть госпиталь уже сегодня, рассказал медик.

Штаб заболевшего COVID Трампа объявил о переносе предвыборных мероприятий
Политика
Дональд Трамп и Майкл Пенс

Трамп сообщил о заражении коронавирусом 2 октября. Это произошло после того, как COVID-19 обнаружили у его помощницы Хоуп Хикс, которая сопровождала лидера во время поездки на дебаты в Кливленд и на митинг в штате Миннесота.

Трамп лечится в Национальном военном медицинском центре Уолтера Рида и собирается работать из него удаленно. Он заболел в самый разгар предвыборной гонки, после скандальных дебатов со своим соперником Джо Байденом. Штаб последнего на время болезни президента решил временно отказаться от рекламы с его критикой. Все предвыборные мероприятия Трампа отложат или перенесут в онлайн-формат.

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Президент России Владимир Путин пожелал Трампу скорейшего выздоровления. «Уверен, что присущие вам жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут справиться с COVID», — говорится в его телеграмме. Послание с пожеланием выздоровления президенту США направил и северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Автор
Виктория Полякова
Дональд Трамп коронавирус
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