Врач Трампа сообщил о ходе лечения президента от COVID-19

Врачи не ответили, когда выпишут Трампа, но сообщили, что рассмотрят вопрос, нужно ли ему каждое утро находиться в госпитале. Президент США сообщил о заражении COVID-19 накануне, в самый разгар предвыборной гонки

Шон Конли на брифинге в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида в Бетесде, штат Мэриленд (Фото: Susan Walsh / AP)

У президента США Дональда Трампа, который заразился коронавирусом, нет лихорадки, и он чувствует себя хорошо. Об этом сообщил его лечащий врач Шон Конли, брифинг вел телеканал CBS.

«Команда и я чрезвычайно довольны прогрессом, которого достиг президент», — отметил он.

Ранее врач сообщил, что президенту сделали инъекцию коктейля из антител. Помимо этого, ему выписали препарат от коронавируса ремдисивир. На вопрос журналистов, почему врачи решили сделать это вдобавок к другим методам лечения, Конли отметил, что хочет «максимизировать» лечение Трампа.

Когда президента выпишут, врачи не ответили. Сам Трамп завил, что готов покинуть госпиталь уже сегодня, рассказал медик.