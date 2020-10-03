Врач Трампа сообщил о ходе лечения президента от COVID-19
У президента США Дональда Трампа, который заразился коронавирусом, нет лихорадки, и он чувствует себя хорошо. Об этом сообщил его лечащий врач Шон Конли, брифинг вел телеканал CBS.
«Команда и я чрезвычайно довольны прогрессом, которого достиг президент», — отметил он.
Ранее врач сообщил, что президенту сделали инъекцию коктейля из антител. Помимо этого, ему выписали препарат от коронавируса ремдисивир. На вопрос журналистов, почему врачи решили сделать это вдобавок к другим методам лечения, Конли отметил, что хочет «максимизировать» лечение Трампа.
Когда президента выпишут, врачи не ответили. Сам Трамп завил, что готов покинуть госпиталь уже сегодня, рассказал медик.