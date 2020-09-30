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Байден назвал Трампа «щенком Путина»

Кандидат от демократов заявил, что под руководством действующего президента США страна стала «слабее, беднее и более разобщенной». Сам Байден, по его словам, дал понять Путину, что «не пойдет на его уловки»
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Patrick Semansky / AP)

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в ходе первых предвыборных теледебатов назвал своего соперника Дональда Трампа «щенком Путина». Об этом сообщает CBS News, который вел прямую трансляцию.

По словам Байдена, Трамп «даже не может сказать ему [президенту России Владимиру Путину] что-либо о вознаграждении за головы американских солдат». Речь идет об информации газеты NYT, в статье которой утверждалось, что Россия вступила в сговор с боевиками в Афганистане и предлагала им деньги за убийство солдат армии США в этой стране.

Байден опередил Трампа в опросах перед первыми дебатами кандидатов
Политика
Джо Байден

Как отметил Байден, он сталкивался с Путиным и «дал ему понять, что не пойдет на его уловки».

«Под руководством этого президента [Трампа] мы стали слабее, беднее, более разобщенными и более жестокими», — считает кандидат от демократов. Своего оппонента он назвал «худшим президентом в истории США».

Он также раскритиковал Трампа за то, что тот якобы назвал американских военнослужащих «неудачниками», о чем в начале сентября написал журнал Atlantic. Байден упомянул своего сына Бо, который служил в Ираке и умер от рака мозга в 2015 году.

«Я не знаю Бо, я знаю Хантера», — заявил в ответ на это Трамп, имея в виду другого сына Байдена. В 2014-2019 годах он входил в состав частной украинской компании Burisma. В прошлом году она оказалась в центре внимания после того, как Трамп попросил украинского президента Владимира Зеленского возобновить расследование против компании.

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Сенаторы заподозрили сына Байдена в получении денег от Батуриной
Политика
Хантер Байден

В ходе дебатов Трамп также заявил, что Хантер Байден получал деньги от предпринимательницы Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Байден-старший назвал эти сведения ложными.

О том, что Хантер Байден в течение нескольких лет получал миллионы долларов сомнительного происхождения от иностранных граждан, ранее заявили сенаторы Рон Джонсон и Чак Грассли. В их расследовании утверждалось, что в ноябре 2014 года Батурина перевела $3,5 млн американской компании Rosemont Seneca Thornton LLC, соучредителем которой является Байден. В качестве подозрительных финансовых операций авторы доклада также назвали деньги, полученные от зятя бывшего мжра Астаны Кенеса Ракишева и лиц, связанных с Коммунистической партией Китая. Представитель Батуриной заявил РБК, что ему ничего об этом не известно.

Автор
Наталия Анисимова
Дональд Трамп Джо Байден дебаты
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