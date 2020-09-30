Байден назвал Трампа «щенком Путина»

Кандидат от демократов заявил, что под руководством действующего президента США страна стала «слабее, беднее и более разобщенной». Сам Байден, по его словам, дал понять Путину, что «не пойдет на его уловки»

Джо Байден (Фото: Patrick Semansky / AP)

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в ходе первых предвыборных теледебатов назвал своего соперника Дональда Трампа «щенком Путина». Об этом сообщает CBS News, который вел прямую трансляцию.

По словам Байдена, Трамп «даже не может сказать ему [президенту России Владимиру Путину] что-либо о вознаграждении за головы американских солдат». Речь идет об информации газеты NYT, в статье которой утверждалось, что Россия вступила в сговор с боевиками в Афганистане и предлагала им деньги за убийство солдат армии США в этой стране.

Как отметил Байден, он сталкивался с Путиным и «дал ему понять, что не пойдет на его уловки».

«Под руководством этого президента [Трампа] мы стали слабее, беднее, более разобщенными и более жестокими», — считает кандидат от демократов. Своего оппонента он назвал «худшим президентом в истории США».