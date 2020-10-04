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Глава Камчатки посоветовал серферам обратиться в больницу при недомогании

Фото:Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов встретился с серферами Халактырского пляжа. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Солодов попросил всех, у кого после пребывания в воде ухудшилось состояние здоровья, незамедлительно обратиться за медицинской помощью. В терапевтическом отделении Камчатской краевой больницы будет круглосуточно работать дежурный окулист.

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Фото:Анна Стрельченко / ТАСС

По словам губернатора, первые сообщения о загрязнении Тихого океана поступили правительству края еще 29 сентября. В тот же день он распорядился провести проверки случившегося. «Мы исходим из того, что факт загрязнения был, поскольку есть обоснованные обращения жителей в больницы», — подчеркнул он.

При этом глава региона заявил, что по результатам анализа проб, взятых на территории полуострова, в воде нет опасной концентрации веществ, которые могли бы негативно воздействовать на организм.

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Фото:Александр Пирагис / РИА Новости

Жители Камчатки начали сообщать об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Люди жаловались на покраснение глаз и ухудшение самочувствия после пребывания в воде. Также на берегу нашли множество мертвых морских животных.

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По словам врио министра природных ресурсов и экологии региона Алексея Кумарькова, причиной массовой гибели фауны могло стать химическое загрязнение акватории. Он сообщил, что в пробах воды специалисты обнаружили превышение нефтепродуктов в 3,6 раза и фенола в 2,5 раза.

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Фото:Александр Пирагис / РИА Новости

Минприроды по региону 3 октября опубликовало видеозапись, сделанную на пляже, и заявило, что вода и песок абсолютно чистые. В тот же день журналист Юрий Дудь выложил в Instagram видео, снятое местными серферами, на кадрах которого видны нефтяные пятна и останки животных на берегу. После этого Солодов пообещал лично проверить территорию.

В связи с происшествием было заведено административное дело по ст. 8.42 КоАП (нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта), сообщила депутат Думы Ирина Яровая.

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