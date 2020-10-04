Глава Камчатки посоветовал серферам обратиться в больницу при недомогании

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов встретился с серферами Халактырского пляжа. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Солодов попросил всех, у кого после пребывания в воде ухудшилось состояние здоровья, незамедлительно обратиться за медицинской помощью. В терапевтическом отделении Камчатской краевой больницы будет круглосуточно работать дежурный окулист.

По словам губернатора, первые сообщения о загрязнении Тихого океана поступили правительству края еще 29 сентября. В тот же день он распорядился провести проверки случившегося. «Мы исходим из того, что факт загрязнения был, поскольку есть обоснованные обращения жителей в больницы», — подчеркнул он.

При этом глава региона заявил, что по результатам анализа проб, взятых на территории полуострова, в воде нет опасной концентрации веществ, которые могли бы негативно воздействовать на организм.