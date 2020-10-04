На Камчатке назвали возможную причину массового выброса животных на берег

В Камчатгидромете считают, что массовая гибель морских животных произошла из-за загрязнения в придонном слое прибрежной акватории Тихого океана

Фото: Анна Стрельченко / ТАСС

В прибрежной акватории Тихого океана действительно произошло загрязнение, в результате чего начали массово гибнуть морские животные. К данному выводу пришли специалисты Камчатгидромета, сообщается на сайте краевого правительства.

Глава Камчатгидромета Вера Полякова рассказала, что загрязнение могло произойти в придонном слое, в связи с чем первоначальные пробы, которые отбирали на поверхности, не показали значительных превышений по нефтепродуктам и фенолу.

Она напомнила, что с 28 на 29 сентября на территорию Камчатки пришел циклон, и в акватории Авачинской бухты и прибрежных районах порывы ветра достигали более 25 м/с в направлении побережья, а волны доходили до 6 м.

Полякова предположила, что именно сильное волнение на море подняло мертвых животных со дна бухты и вынесло на берег.