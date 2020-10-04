На Камчатке назвали возможную причину массового выброса животных на берег

«Если бы шторма не случилось, морских животных не выбросило бы на берег, они бы стали разлагаться в толще воды. В то же время те животные, которых выбросило на берег, не могли погибнуть из-за шторма», — подчеркнула глава Камчатгидромета.
Она заявила, что на следующей неделе специалисты ведомства возьмут пробы на удалении от берега по всей толще воды. Также Камчатгидромет вместе с Росприроднадзором и МЧС возьмут пробы в устьях рек.
Правительство Камчатского края также сообщило, что Росприроднадзор расширил территорию поиска источника загрязнения побережья полуострова.
Замглавы дальневосточного регионального управления Росприроднадзора Оксана Снижко сообщила, что специалисты исследовали Халактырский пляж и бухту Малая Лагерная. По ее словам, визуально береговая полоса, водные объекты никаких признаков загрязнений не имеют, а предварительные данные по общему анализу взятых проб говорят об отсутствии превышений допустимых концентраций.
«Мы продолжаем работать, вчера были отобраны пробы воды повторно на Халактырском пляже и в устьевой части реки Таенка. Мы расширяем свой диапазон поиска источника негативного воздействия на окружающую среду», — подчеркнула она.
Ранее 4 октября в Москву с побережья Камчатки самолетом были отправлены пробы песка, донных отложений, образцы погибших моллюсков и животных, которые изучат сотрудники российских центров токсикологии, химии и биологии.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в первую очередь необходимо определить загрязняющее вещество и только потом следует выдвигать версии о причинах загрязнения вод и гибели морских животных.
В связи с происшествием на Камчатке было возбуждено дело по признакам правонарушения по ст. 8.42 КоАП («Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта»), сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Жители Камчатки начали сообщать об изменении цвета воды на Халактырском пляже неподалеку от Петропавловска-Камчатского в конце сентября. Серферы жаловались на ухудшение самочувствия после пребывания в воде. Позднее на побережье нашли множество погибших морских животных.
Региональное минприроды 3 октября опубликовало видеозапись с побережья с комментарием: «Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый». Однако в этот же день журналист Юрий Дудь показал в Instagram снятое местными серферами видео, на котором заметны нефтяные пятна в прибрежной зоне Тихого океана и большое количество погибших представителей морской фауны.
На следующий день Солодов пообещал, что если в процессе проверки выяснится, что кто-то из должностных лиц Камчатского края приукрашивал факты или замалчивал их, то они сразу будут уволены.