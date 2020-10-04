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На Камчатке назвали возможную причину массового выброса животных на берег

В Камчатгидромете считают, что массовая гибель морских животных произошла из-за загрязнения в придонном слое прибрежной акватории Тихого океана
Фото:Анна Стрельченко / ТАСС
Фото: Анна Стрельченко / ТАСС

В прибрежной акватории Тихого океана действительно произошло загрязнение, в результате чего начали массово гибнуть морские животные. К данному выводу пришли специалисты Камчатгидромета, сообщается на сайте краевого правительства.

Глава Камчатгидромета Вера Полякова рассказала, что загрязнение могло произойти в придонном слое, в связи с чем первоначальные пробы, которые отбирали на поверхности, не показали значительных превышений по нефтепродуктам и фенолу.

Она напомнила, что с 28 на 29 сентября на территорию Камчатки пришел циклон, и в акватории Авачинской бухты и прибрежных районах порывы ветра достигали более 25 м/с в направлении побережья, а волны доходили до 6 м.

Загрязнение воды и массовая гибель животных на Камчатке. Главное
Общество
Фото:Александр Пирагис / РИА Новости

Полякова предположила, что именно сильное волнение на море подняло мертвых животных со дна бухты и вынесло на берег.

«Если бы шторма не случилось, морских животных не выбросило бы на берег, они бы стали разлагаться в толще воды. В то же время те животные, которых выбросило на берег, не могли погибнуть из-за шторма», — подчеркнула глава Камчатгидромета.

Она заявила, что на следующей неделе специалисты ведомства возьмут пробы на удалении от берега по всей толще воды. Также Камчатгидромет вместе с Росприроднадзором и МЧС возьмут пробы в устьях рек.

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Правительство Камчатского края также сообщило, что Росприроднадзор расширил территорию поиска источника загрязнения побережья полуострова.

Пробы воды, песка и погибших животных с Камчатки отправлены в Москву
Общество
Фото:Александр Пирагис / РИА Новости

Замглавы дальневосточного регионального управления Росприроднадзора Оксана Снижко сообщила, что специалисты исследовали Халактырский пляж и бухту Малая Лагерная. По ее словам, визуально береговая полоса, водные объекты никаких признаков загрязнений не имеют, а предварительные данные по общему анализу взятых проб говорят об отсутствии превышений допустимых концентраций.

«Мы продолжаем работать, вчера были отобраны пробы воды повторно на Халактырском пляже и в устьевой части реки Таенка. Мы расширяем свой диапазон поиска источника негативного воздействия на окружающую среду», — подчеркнула она.

Ранее 4 октября в Москву с побережья Камчатки самолетом были отправлены пробы песка, донных отложений, образцы погибших моллюсков и животных, которые изучат сотрудники российских центров токсикологии, химии и биологии.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в первую очередь необходимо определить загрязняющее вещество и только потом следует выдвигать версии о причинах загрязнения вод и гибели морских животных.

В связи с происшествием на Камчатке было возбуждено дело по признакам правонарушения по ст. 8.42 КоАП («Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта»), сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Ведущие научные центры оценят загрязнение воды на Камчатке
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Жители Камчатки начали сообщать об изменении цвета воды на Халактырском пляже неподалеку от Петропавловска-Камчатского в конце сентября. Серферы жаловались на ухудшение самочувствия после пребывания в воде. Позднее на побережье нашли множество погибших морских животных.

Региональное минприроды 3 октября опубликовало видеозапись с побережья с комментарием: «Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый». Однако в этот же день журналист Юрий Дудь показал в Instagram снятое местными серферами видео, на котором заметны нефтяные пятна в прибрежной зоне Тихого океана и большое количество погибших представителей морской фауны.

На следующий день Солодов пообещал, что если в процессе проверки выяснится, что кто-то из должностных лиц Камчатского края приукрашивал факты или замалчивал их, то они сразу будут уволены.

Автор
Виктория Тютина
Камчатка животные гибель причины
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Загрязнение воды и массовая гибель животных на Камчатке. Главное
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Пробы воды, песка и погибших животных с Камчатки отправлены в Москву
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