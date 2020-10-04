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Яровая сообщила о возбуждении дела после загрязнения воды на Камчатке

Административное дело завели по статье о нарушении хозяйтсвенной деятельности в прибрежной зоне. Яровая отметила ненадлежащую работу местных надзорных органов и неорганизованное исследование проб воды
Фото:Александр Пирагис / РИА Новости
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

В связи с ситуацией с загрязнением окружающей среды и массовой гибелью животных на Камчатке возбуждено административное дело. Об этом сообщила пресс-служба вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, передает «РИА Новости».

«Было возбуждено административное производство по признакам правонарушения по статье 8.42 КоАП РФ (Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта — РБК)», — говорится в сообщении.

По мнению Яровой, местные надзорные органы не приняли меры по недопущению инцидента. Кроме того, до сих пор должным образом не организовано исследование проб, взятых на берегу. «Буду обсуждать этот вопрос с курирующим вице-премьером правительства Викторией Абрамченко и генеральным прокурором», — подчеркнула Яровая.

Видео: yurydud / Instagram
Видео: yurydud / Instagram
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Жители Камчатки начали сообщать об изменении цвета воды на Халактырском пляже неподалеку от Петропавловска-Камчатского в конце сентября. Серферы и купавшиеся в океане люди жаловались на ухудшение самочувствия: у них болели глаза, они теряли зрение, наблюдались признаки отравления. Кроме того, на побережье нашли множество погибших морских животных. Об этом же сообщали и жители Курильских островов.

3 октября региональное Минприроды опубликовало видеозапись с комментарием «Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый». На кадрах виден пляж без следов загрязнения. В этот же день журналист Юрий Дудь показал в Instagram снятое местными серферами видео, на котором заметна береговая линия с нефтяными пятнами, а также сотни погибших представителей морской фауны.

Глава Камчатки пообещал уволить замалчивавших загрязнение воды чиновников
Общество
Владимир Солодов

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Врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков заявил, что в воде в несколько раз превышено предельно допустимое содержание нефтепродуктов. Он предположил, что гибель животных вызвана химическим загрязнением, источник которого пока что не установлен.

Проверкой произошедшего занялись камчатская прокуратура и Следственный комитет. Глава СК Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль. Найти источник загрязнения окружающей среды поручил и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов утром 4 октября выехал на Халактырский пляж. Он заявил, что если выяснится замалчивание или приукрашивание загрязнения со стороны чиновников, то они будут уволены.

Автор
Михаил Котляр
Камчатка Ирина Яровая загрязнение окружающей среды
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