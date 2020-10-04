Яровая сообщила о возбуждении дела после загрязнения воды на Камчатке
В связи с ситуацией с загрязнением окружающей среды и массовой гибелью животных на Камчатке возбуждено административное дело. Об этом сообщила пресс-служба вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, передает «РИА Новости».
«Было возбуждено административное производство по признакам правонарушения по статье 8.42 КоАП РФ (Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта — РБК)», — говорится в сообщении.
По мнению Яровой, местные надзорные органы не приняли меры по недопущению инцидента. Кроме того, до сих пор должным образом не организовано исследование проб, взятых на берегу. «Буду обсуждать этот вопрос с курирующим вице-премьером правительства Викторией Абрамченко и генеральным прокурором», — подчеркнула Яровая.
Жители Камчатки начали сообщать об изменении цвета воды на Халактырском пляже неподалеку от Петропавловска-Камчатского в конце сентября. Серферы и купавшиеся в океане люди жаловались на ухудшение самочувствия: у них болели глаза, они теряли зрение, наблюдались признаки отравления. Кроме того, на побережье нашли множество погибших морских животных. Об этом же сообщали и жители Курильских островов.