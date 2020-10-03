Губернатор Камчатки пообещал лично проверить загрязненные бухты

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Глава Камчатского края Владимир Солодов пригласил всех желающих присоединиться к нему во время осмотра Халактырского пляжа и других заряженных территорий 4 октября. Об этом он объявил на своей странице в Instagram.

Видео: vv_solodov / Instagram

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«Мы должны существенно усилить работу по защите нашей природы и будем этим заниматься прямо с завтрашнего дня», — сказал губернатор региона.

Он уточнил, что проверка начнется завтра в 7:30 утра по местному времени (23:30 мск) на Халактырском пляже. Затем глава региона намерен осмотреть Малую Лагерную бухту и к 12:00 (3:00 мск) вернуться на Халактырский пляж для расширенного обсуждения проблемы. В завершение проверки Солодов планирует посетить Авачинскую бухту.