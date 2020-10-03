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Губернатор Камчатки пообещал лично проверить загрязненные бухты

Фото:Александр Пирагис / РИА Новости
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Глава Камчатского края Владимир Солодов пригласил всех желающих присоединиться к нему во время осмотра Халактырского пляжа и других заряженных территорий 4 октября. Об этом он объявил на своей странице в Instagram.

Видео: vv_solodov / Instagram
Видео: vv_solodov / Instagram
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«Мы должны существенно усилить работу по защите нашей природы и будем этим заниматься прямо с завтрашнего дня», — сказал губернатор региона.

СК начал проверку после гибели морских животных на Камчатке
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Фото:Анна Стрельченко / ТАСС

Он уточнил, что проверка начнется завтра в 7:30 утра по местному времени (23:30 мск) на Халактырском пляже. Затем глава региона намерен осмотреть Малую Лагерную бухту и к 12:00 (3:00 мск) вернуться на Халактырский пляж для расширенного обсуждения проблемы. В завершение проверки Солодов планирует посетить Авачинскую бухту.

Ранее, 29 сентября, губернатор рассказал, что очевидцы сообщили ему об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Кроме того, на пляже появились останки мертвой рыбы и других морских животных. Также местные серферы жаловались на покраснение глаз и плохое самочувствие после заплывов.

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Фото:Анна Стрельченко / ТАСС

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По словам врио министра природных ресурсов и экологии региона Алексея Кумарькова, причиной массовой гибели фауны могло стать химическое загрязнение акватории. Он сообщил, что в пробах воды специалисты обнаружили превышение нефтепродуктов в четыре раза и фенола в два раза.

Следственный комитет и Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура начали проверку по факту происшествия.

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