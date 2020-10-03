Тесака похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

Похороны Максима Марцинкевича, известного по прозвищуТесак, прошли на Кунцевском кладбище в Москве. Об этом сообщил телеканал «360».

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись с речью отца Марцинкевича. Он поблагодарил всех присутствующих за соболезнования и средства, которые они перевели на организацию похорон.

«Он никогда не был фашистом. Национал-социалистом, ну, наверное, где-то как-то был, наверное, и больше сказать нечего», — сказал он.

Тело Тесака 16 сентября нашли в камере следственного изолятора № 3 в Челябинске. При нем обнаружили несколько предсмертных записок.