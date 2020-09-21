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Адвокат усомнился в причинах смерти Тесака после экспертизы по фото

Максим Марцинкевич
Максим Марцинкевич (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Экспертиза показала, что найденный мертвым в СИЗО националист Максим Марцинкевич (Тесак) не мог самостоятельно нанести обнаруженные на его теле травмы. Об этом РБК заявил адвокат Алексей Михальчик.

По его словам, сторона защиты пока не получила результаты экспертизы, проведенной в Челябинске в рамках доследственной проверки, однако в интернете появились фотографии тела Тесака.

«Мы обратились к специалисту Елене Кучиной, которая сразу сказала, что выводы будут носить определенную степень вероятности, но в то же время она пришла к выводу, что такие повреждения он сам себе нанести не мог», — рассказал он.

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Максим Марцинкевич

Михальчик подчеркнул, что такая экспертиза не может быть итоговой, но если выводы челябинской экспертизы покажутся необоснованными, то он намерен поставить вопрос о повторном исследовании.

Адвокат добавил, что экспертиза по фотографии говорит о том, что есть серьезные основания считать, что имело место убийство и необходимо возбуждать уголовное дело.

О смерти Тесака стало известно 16 сентября. По предварительной версии, он покончил с собой, но адвокат националиста Иван Северович усомнился, что тот мог самостоятельно принять решение уйти из жизни. По мнению юриста, Тесака могли пытать.

Позднее СК по Челябинской области сообщил, что в камере Марцинкевича было найдено несколько предсмертных записок. В связи с этим было принято решение провести дополнительное исследование причин смерти националиста.

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В 2014 году Тесака приговорили к пяти годам тюремного заключения за разжигание национальной и религиозной розни, но позднее этот срок сократили до двух лет и десяти месяцев. Спустя три года его признали виновным в разбое и хулиганстве, приговорив к десяти годам строгого режима. В 2019 году Сыктывкарский городской суд смягчил приговор. По словам его адвокатов, он должен был выйти из тюрьмы в ноябре 2020 года.

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