Адвокат усомнился в причинах смерти Тесака после экспертизы по фото

Максим Марцинкевич (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Экспертиза показала, что найденный мертвым в СИЗО националист Максим Марцинкевич (Тесак) не мог самостоятельно нанести обнаруженные на его теле травмы. Об этом РБК заявил адвокат Алексей Михальчик.

По его словам, сторона защиты пока не получила результаты экспертизы, проведенной в Челябинске в рамках доследственной проверки, однако в интернете появились фотографии тела Тесака.

«Мы обратились к специалисту Елене Кучиной, которая сразу сказала, что выводы будут носить определенную степень вероятности, но в то же время она пришла к выводу, что такие повреждения он сам себе нанести не мог», — рассказал он.

Михальчик подчеркнул, что такая экспертиза не может быть итоговой, но если выводы челябинской экспертизы покажутся необоснованными, то он намерен поставить вопрос о повторном исследовании.