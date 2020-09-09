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Пандемия коронавируса ,  
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Президент Венесуэлы назвал сроки получения российской вакцины

Российская вакцина от коронавируса поступит в Венесуэлу в течение сентября. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, передает портал Infobae.

«В сентябре первые вакцины из России прибудут для клинических испытаний», — сказал он.

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Еще одна партия вакцины, по словам Мадуро, ожидается в октябре.

Президент отметил, что с помощью российского средства можно было бы вакцинировать от COVID-19 всех зарегистрированных в Венесуэле участников предстоящих парламентских выборов, чтобы они могли «безопасно выйти на улицу».

Число зарегистрированных кандидатов составляет 14 400 человек, выборы в Венесуэле назначены на 6 декабря.

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В конце августа вице-премьер Татьяна Голикова называла Венесуэлу в числе стран, обратившихся за российской вакциной. Она поясняла, что государства, которые сообщили о своей заинтересованности в препарате, могут получить его во время различных форм сотрудничества: совместных разработок средства, клинических исследований, закупок или гуманитарной помощи.

Министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо говорил, что его страна готова принять участие в третьем этапе испытаний российской вакцины и предоставить своих добровольцев для тестирования.

Вакцина «Спутник V» была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ). Она стала первой вакциной против коронавируса, зарегистрированной в мире, о чем президент России Владимир Путин объявил в начале августа.

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Источник: JHU
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Теги: вакцина, коронавирус, Венесуэла, Николас Мадуро
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