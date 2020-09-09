Президент Венесуэлы назвал сроки получения российской вакцины
Российская вакцина от коронавируса поступит в Венесуэлу в течение сентября. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, передает портал Infobae.
«В сентябре первые вакцины из России прибудут для клинических испытаний», — сказал он.
Еще одна партия вакцины, по словам Мадуро, ожидается в октябре.
Президент отметил, что с помощью российского средства можно было бы вакцинировать от COVID-19 всех зарегистрированных в Венесуэле участников предстоящих парламентских выборов, чтобы они могли «безопасно выйти на улицу».