Президент Венесуэлы назвал сроки получения российской вакцины

Число зарегистрированных кандидатов составляет 14 400 человек, выборы в Венесуэле назначены на 6 декабря.

В конце августа вице-премьер Татьяна Голикова называла Венесуэлу в числе стран, обратившихся за российской вакциной. Она поясняла, что государства, которые сообщили о своей заинтересованности в препарате, могут получить его во время различных форм сотрудничества: совместных разработок средства, клинических исследований, закупок или гуманитарной помощи.

Министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо говорил, что его страна готова принять участие в третьем этапе испытаний российской вакцины и предоставить своих добровольцев для тестирования.

Вакцина «Спутник V» была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ). Она стала первой вакциной против коронавируса, зарегистрированной в мире, о чем президент России Владимир Путин объявил в начале августа.