Ефремов перевел 3 руб. членам семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова

Михаил Ефремов (слева) (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Актер Михаил Ефремов, ставший фигурантом дела о смертельном ДТП, перевел членам семьи погибшего в аварии Сергея Захарова по 1 руб. в качестве компенсации, передает корреспондент РБК.

Ранее жена, брат и младший сын погибшего подали к артисту иск о компенсации морального вреда на 1 руб. Тогда они заявили, что иском с такой суммой требуют обоснованного наказания для Ефремова.

В тот же день старший сын Захарова Виталий подал иск к актеру на 6,5 млн руб. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев попросил суд снизить сумму компенсации до 200 тыс. руб., передает корреспондент РБК.

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