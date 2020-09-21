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Авария с участием Ефремова ,  
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Прокуратура отказалась обжаловать приговор Ефремову

Михаил Ефремов (в центре)
Михаил Ефремов (в центре) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Прокуратура не стала обжаловать приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному на восемь лет тюрьмы за ДТП со смертельным исходом. Об этом РБК заявили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

«Прокуратура не обжаловала», — заявил представитель суда.

Пресненский районный суд Москвы 8 сентября признал актера виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Также с Ефремова взыскали 800 тыс. руб. Защита Ефремова обжаловала приговор. Сейчас находится на карантине в СИЗО «Водник».

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После вынесения приговора актер сменил своего адвоката. Вместо представлявшего его интересы в суде Эльмана Пашаева новым адвокатом Ефремова стал Владимир Васильев. Еще одним защитником актера стал Роман Филиппов.

Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката
Общество
Эльман Пашаев

Так, 18 сентября суд получил от Васильева апелляционную жалобу по делу Ефремова с просьбой заменить актеру восемь лет колонии на четыре года условно в связи с признанием им вины и другими обстоятельствами.

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ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце. Актер, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на большой скорости на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada Granta, за рулем которого был 57-летний водитель-курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров. Мужчину доставили в больницу, однако на следующее утро он умер.

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