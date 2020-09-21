Прокуратура отказалась обжаловать приговор Ефремову

Михаил Ефремов (в центре) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Прокуратура не стала обжаловать приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному на восемь лет тюрьмы за ДТП со смертельным исходом. Об этом РБК заявили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

«Прокуратура не обжаловала», — заявил представитель суда.

Пресненский районный суд Москвы 8 сентября признал актера виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Также с Ефремова взыскали 800 тыс. руб. Защита Ефремова обжаловала приговор. Сейчас находится на карантине в СИЗО «Водник».

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После вынесения приговора актер сменил своего адвоката. Вместо представлявшего его интересы в суде Эльмана Пашаева новым адвокатом Ефремова стал Владимир Васильев. Еще одним защитником актера стал Роман Филиппов.