Лавров заявил о курсе на сдерживание России во внешней политике ФРГ

Сергей Лавров (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на форуме «Вехи германо-советских отношений» заявил, что власти ФРГ взяли курс на сдерживание России. Расшифровка выступления опубликована на сайте журнала «Международная жизнь».

«В Берлине сейчас взят курс на сдерживание России. Звучат голословные обвинения, ультиматумы, угрозы в наш адрес. Налицо зияющие провалы в памяти некоторых немецких политиков об историческом предназначении наших стран в европейских и мировых делах», — сказал Лавров.

Также в ходе выступления Лавров заявил, что из-за близорукой политики «натоцентричности» Европа переживает кризис доверия, а потенциал российско-германского взаимодействия остается нереализованным.

Заместитель директора третьего европейского департамента МИД России Олег Красницкий ранее предупредил о возможности «обрушения отношений Москвы и Берлина». По его словам, с Россией пытаются вести разговор с «позиции силы». Однако дипломат подчеркнул, что диалог с Берлином продолжится в таких сферах, как экономика, наука, техника, гражданское общество.