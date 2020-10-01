В МИДе предупредили о риске «обрушения отношений Москвы и Берлина»

С Россией пытаются вести диалог «с позиции силы», идя на провокации и выставляя ультиматумы, уверены в МИДе. В ведомстве заявили, что Москва к такому положению дел привыкла и на уступки не пойдет

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Сейчас есть риск «обрушения отношений Москвы и Берлина», заявил заместитель директора 3-го европейского департамента МИД России Олег Красницкий в ходе дискуссионного форума «Вехи германо-советских взаимоотношений», передает «Интерфакс».

По его словам, сейчас отношения между странами «подвергаются очередным испытаниям на прочность» и «возникла угроза их обрушения».

«Нужно учитывать, что с Россией опять хотят вести диалог с позиции силы, как было во времена холодной войны в отношении СССР: устраивать провокации, говорить языком угроз и ультиматумов, создавая для их выдвижения нужные поводы», — заявил Красницкий. Он подчеркнул, что в Москве привыкли к такому стилю общения и уступок делать не будут. Несмотря на это, диалог с Берлином продолжится в таких сферах, как экономика, наука, техника, гражданское общество.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в обращении к участникам форума также заявил, что в Германии сейчас взяли «курс на сдерживание России», которые проявляются в «голословных обвинениях, ультиматумах, угрозах».