Лавров услышал «несуразные вещи» в заявлениях ФРГ по Навальному

Сергей Лавров (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Министр иностранных дел Сергей Лавров в ответ на вопрос о ходе расследования отравления оппозиционера Алексея Навального сказал, что никаких ответов на запросы из Берлина не поступило, но представители Германии в публичных комментариях заявляют по этому поводу достаточно несуразные вещи. Об этом заявил Лавров во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Трансляция велась в YouTube российского МИДа.

«Мы слышим публичные комментарии, в том числе официальных представителей Германии, которые заявляют достаточно несуразные вещи», — сказал Лавров.

В качестве примера министр привел тезис Запада о том, что все случившееся с Навальным произошло на территории России, и поэтому «ничем мы вам помогать не будем, разбирайтесь сами, но мы от вас требуем признать, что вы виноваты».

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что такое поведение несолидно для любой страны, «тем более для такой крупной, уважаемой, как Германия».