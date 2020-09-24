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Отравление Навального ,  
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Лавров услышал «несуразные вещи» в заявлениях ФРГ по Навальному

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Министр иностранных дел Сергей Лавров в ответ на вопрос о ходе расследования отравления оппозиционера Алексея Навального сказал, что никаких ответов на запросы из Берлина не поступило, но представители Германии в публичных комментариях заявляют по этому поводу достаточно несуразные вещи. Об этом заявил Лавров во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Трансляция велась в YouTube российского МИДа.

«Мы слышим публичные комментарии, в том числе официальных представителей Германии, которые заявляют достаточно несуразные вещи», — сказал Лавров.

В качестве примера министр привел тезис Запада о том, что все случившееся с Навальным произошло на территории России, и поэтому «ничем мы вам помогать не будем, разбирайтесь сами, но мы от вас требуем признать, что вы виноваты».

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что такое поведение несолидно для любой страны, «тем более для такой крупной, уважаемой, как Германия».

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Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске был госпитализирован в местную больницу. Навальный впал в кому. Через два дня его перевели на лечение в берлинскую клинику «Шарите».

В начале сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что результаты экспертизы не оставляют сомнения в том, что Навального отравили веществом из группы нервно-паралитического яда «Новичок». Она считает, что таким образом политика, известного расследованиями о российских чиновниках, пытались заставить замолчать. Российские врачи, проведя исследования, при этом не обнаружили следов ядов в организме оппозиционера.

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В Кремле заявили, что обвинения властей в причастности к отравлению Навального «абсолютно не могут никак быть правдой и скорее являются пустым шумом», поэтому к ним нельзя относиться серьезно.

Накануне в «Шарите» сообщили, что состояние Навального улучшилось и его выписали из клиники.

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