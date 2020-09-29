Путин обсудил с премьер-министром Японии создание вакцин против COVID-19

Фото: пресс-служба АФК «Система»

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с новым главой правительства Японии Есихидэ Сугой взаимодействие по созданию вакцин против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены перспективы взаимодействия в области медицины, включая создание вакцин против коронавируса», — говорится в сообщении.

Ранее о разговоре Путина и Суги сообщила японская сторона. По данным Токио, они согласились продолжить переговоры по мирному договору и договорились об активизации экономического сотрудничества.

Это был первый разговор российского лидера с новым главой японского правительства. На эту должность Есихидэ Суга был избран 16 сентября, после того как стал главой правящей Либерально-демократической партии.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса. Об этом объявил Владимир Путин. Вакцину под названием «Спутник V» разработал НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Сейчас идет третий этап ее исследований.