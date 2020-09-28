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Пандемия коронавируса ,  
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Глава центра Гамалеи заявил о 5 тыс. привитых «Спутник V» гражданах

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, привились уже свыше 5 тыс. человек. Об этом заявил директор института Александр Гинцбург. Его слова РБК передали в пресс-службе Минздрава.

«К настоящему времени вакциной «Спутник V» в рамках клинических исследований и в гражданском обороте привито более 5 тыс. граждан», — сказал Гинцбург.

Он добавил, что у тех, кто прошел вакцинацию, не выявили побочных эффектов либо значимых нежелательных реакций.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Москве прививку от коронавируса сделали более чем 3 тыс. человек. «Проблем нет ни у одного. Люди чувствуют себя хорошо», — говорил Собянин.

Россия частично возьмет на себя риски при вакцинации Sputnik V за рубежом
Общество
Фото:Leonardo Fernandez Viloria / Getty Images

Первую вакцину от коронавируса в России зарегистрировали 11 августа, о ее регистрации объявил лично президент России Владимир Путин. По словам Гинцбурга, вакцина может сформировать иммунитет на срок от двух лет. Сейчас идет третий этап исследований вакцины, в котором должны принять участие до 40 тыс. человек. Партии вакцины доставлены во все регионы страны.

В России прирост зараженных коронавирусом продолжается с середины сентября. За последние сутки COVID-19 выявили у 8135 человек, это рекордное значение с 16 июня.

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Наибольшее количество заболевших выявлено в Москве — 2217 человек. В столице с 28 сентября вступили в силу связанные с подъемом заболеваемости ограничения: лицам старше 65 лет или имеющим хронические заболевания рекомендовано оставаться дома. Также власти города попросили работодателей по возможности перевести сотрудников на дистанционный режим работы.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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