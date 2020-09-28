Глава центра Гамалеи заявил о 5 тыс. привитых «Спутник V» гражданах

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, привились уже свыше 5 тыс. человек. Об этом заявил директор института Александр Гинцбург. Его слова РБК передали в пресс-службе Минздрава.

«К настоящему времени вакциной «Спутник V» в рамках клинических исследований и в гражданском обороте привито более 5 тыс. граждан», — сказал Гинцбург.

Он добавил, что у тех, кто прошел вакцинацию, не выявили побочных эффектов либо значимых нежелательных реакций.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Москве прививку от коронавируса сделали более чем 3 тыс. человек. «Проблем нет ни у одного. Люди чувствуют себя хорошо», — говорил Собянин.