В Москве и Подмосковье начали действовать новые рекомендации из-за COVID

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

С понедельника начали действовать новые рекомендации властей Москвы и Московской области, о которых на прошлой неделе сообщили мэр столицы Сергей Собянин и губернатор области Андрей Воробьев.

Власти рекомендовали людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями оставаться дома из-за угрозы коронавирусной инфекции.

«С понедельника пожилые москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны оставаться дома. Эта мера позволит защитить наиболее уязвимых для вируса людей», — сказано в сообщении Собянина.

Работающим людям из этих категорий рекомендовали перейти на удаленку или взять отпуск. Власти также обратились к работодателям с просьбой перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим работы.

С понедельника правительство Москвы возобновляет работу системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые должны оставаться дома. С помощью нее будет организована доставка льготных лекарств, продуктов и других предметов первой необходимости.