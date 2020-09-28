Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 76,82 (-0,36) Инвестиции, 25 сен, 13:48
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 89,66 (-0,32) Инвестиции, 25 сен, 13:48
Как строптивая ИТ-компания зарабатывает на дружбе с Трампом — Bloomberg Pro, 08:44 В Армении заявили о «значительных успехах» в боях в Нагорном Карабахе Политика, 08:42 Больницы Армении прекратили плановый прием из-за военного положения Общество, 08:40 В Москве и Подмосковье начали действовать новые рекомендации из-за COVID Общество, 08:18 Потери Армении и Азербайджана, угроза кредиткам. Главные новости РБК Общество, 08:10 Российские компании усомнились в восстановлении бизнеса до конца года Экономика, 08:00 Познер счел «идиотством» позицию Запада по российской вакцине от COVID Общество, 07:51 Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов за навязанные услуги Финансы, 07:00 WSJ узнала о планах США закрыть посольство в Багдаде Политика, 06:25 В Совфеде прокомментировали инцидент между Лукашенко и Макроном Политика, 06:09 Пять членов правительства Камчатского края ушли в отставку Политика, 05:45 Сына иркутского экс-губернатора Левченко задержали по делу о хищении Политика, 05:33 Путин поздравил работников атомной отрасли с профессиональным праздником Общество, 05:00 Суд в США временно заблокировал запрет Трампа на скачивание TikTok Политика, 04:26
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве и Подмосковье начали действовать новые рекомендации из-за COVID

Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

С понедельника начали действовать новые рекомендации властей Москвы и Московской области, о которых на прошлой неделе сообщили мэр столицы Сергей Собянин и губернатор области Андрей Воробьев.

Власти рекомендовали людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями оставаться дома из-за угрозы коронавирусной инфекции.

«С понедельника пожилые москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны оставаться дома. Эта мера позволит защитить наиболее уязвимых для вируса людей», — сказано в сообщении Собянина.

Работающим людям из этих категорий рекомендовали перейти на удаленку или взять отпуск. Власти также обратились к работодателям с просьбой перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим работы.

С понедельника правительство Москвы возобновляет работу системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые должны оставаться дома. С помощью нее будет организована доставка льготных лекарств, продуктов и других предметов первой необходимости.

В Подмосковье вступили в силу такие же ограничения, как в столице.

В Москве за сутки умерли 16 человек с коронавирусом
Общество

Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства

На прошлой неделе Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве усложняется, так как с столице наблюдается рост случаев заражения коронавирусом и количества госпитализаций.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, с начала эпидемии COVID-19 в Москве заболели свыше 285 тыс. человек. Из них выздоровели 245 тыс., скончались 5 тыс. Последние три дня число выявленных случаев заражения возрастает, за сутки выявляют от 1,5 до 2 тыс. заболевших.

В столице режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели 5 марта, после чего он неоднократно ужесточался. С 16 марта власти рекомендовали пожилым людям и страдающим хроническими заболеваниями не покидать свои дома, с 21 марта в столице закрыли школы. В конце марта строгий режим самоизоляции был введен для граждан старше 65 лет и больных, а затем распространен на всех жителей города. В апреле нарушителей режима самоизоляции начали штрафовать на сумму от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

С 1 июня жителям города, в том числе людям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, разрешили выходить на улицу для прогулок и занятий спортом.

В середине июня в столице отменили режим самоизоляции и пропусков. Постепенно снимались и другие ограничения

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

коронавирус Сергей Собянин Андрей Воробьев
Материалы по теме
В Москве за сутки умерли 16 человек с коронавирусом
Общество
Познер счел «идиотством» позицию Запада по российской вакцине от COVID
Общество
Собянин назвал число сделавших прививку от COVID-19 в Москве добровольцев
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter