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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин назвал число сделавших прививку от COVID-19 в Москве добровольцев

Прививку от коронавирусной инфекции сделали уже более 3 тыс. жителей Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

«Прививку от коронавируса сделали уже более 3 тыс. добровольцев. Проблем нет ни у одного. Люди чувствуют себя хорошо», — сказал он.

Собянин напомнил, что он также сделал прививку от коронавируса, и заверил, что с ним «ничего не произошло».

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Фото:Pedro Vilela / Getty Images

О том, что мэр Москвы сделал прививку стало известно 4 сентября. Во время видеоконференции президент Владимир Путин спросил Собянина, сделал ли он прививку, на что тот ответил положительно. По словам столичного мэра, без этого шага ему бы было сложно агитировать за российскую вакцину.

Собянин рассказал главе государства, что после вакцинации он практически не почувствовал никаких последствий, кроме небольшой головной боли и ощущения тяжести.

Первую вакцину от коронавируса в России разработал Центр им. Н.Ф.Гамалеи. Ее зарегистрировали 11 августа под названием «Спутник V». По словам главы центра Александра Гинцбурга, она может сформировать иммунитет на срок от двух лет. Сейчас идет третий этап исследований вакцины, в котором должны принять участие до 40 тыс. человек.

Еще одну российскую вакцину разрабатывает новосибирский центр «Вектор». В Роспотребнадзоре уточнили, что вакцину зарегистрируют до 15 октября, после чего начнутся клинические испытания третьей фазы.
 

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