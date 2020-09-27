Собянин назвал число сделавших прививку от COVID-19 в Москве добровольцев

Прививку от коронавирусной инфекции сделали уже более 3 тыс. жителей Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

«Прививку от коронавируса сделали уже более 3 тыс. добровольцев. Проблем нет ни у одного. Люди чувствуют себя хорошо», — сказал он.

Собянин напомнил, что он также сделал прививку от коронавируса, и заверил, что с ним «ничего не произошло».

О том, что мэр Москвы сделал прививку стало известно 4 сентября. Во время видеоконференции президент Владимир Путин спросил Собянина, сделал ли он прививку, на что тот ответил положительно. По словам столичного мэра, без этого шага ему бы было сложно агитировать за российскую вакцину.