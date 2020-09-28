В России впервые с середины июня выявили более 8 тыс. человек с COVID-19

Ежедневный рост числа заболевших в стране наблюдается на протяжении двух недель. За весь период пандемии в России заразились 1 159 573 человека

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За последние 24 часа в России зафиксировали 8135 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В последний раз более 8 тыс. заболевших выявляли 16 июня. Тогда коронавирус обнаружили у 8248 человек. По данным оперативного штаба, за весь период пандемии коронавирусом заразились 1 159 573 человека.

За минувшие сутки ни одного случая заболевания не было выявлено только в Адыгее. 2200 (27,0%) человек из общего числа выявленных заболевших за сутки не имели клинических проявлений болезни. Суточный прирост заразившихся составил 0,7%.

По данным оперативного штаба, больше всего случаев заражения COVID-19 за сутки выявлено в следующих регионах: