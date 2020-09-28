В России впервые с середины июня выявили более 8 тыс. человек с COVID-19

- Москва — 2217,
- Санкт-Петербург — 237,
- Московская область — 212,
- Ростовская область — 193,
- Нижегородская область — 165,
- Воронежская область — 158,
- Ханты-Мансийский автономный округ — 151,
- Кемеровская область — 150,
- Свердловская область — 146,
- Ставропольский край — 144,
- Ульяновская область — 118,
- Архангельская область — 115,
- Самарская область — 110,
- Ямало-Ненецкий автономный округ — 109,
- Республика Алтай — 107,
- Красноярский край — 107,
- Оренбургская область — 103,
- Саратовская область — 103,
- Волгоградская область — 102,
- Удмуртская Республика — 100.
В первую пятерку российских регионов по числу выявленных заражений за весь период пандемии входят Москва (почти 288 тыс.), Подмосковье (73 тыс.), Санкт-Петербург (42,5 тыс.), Нижегородская (32 тыс.) и Свердловская (28,8 тыс.) области.
Во время первой волны коронавируса ограничения в России начали вводить в марте. 30 марта российские власти полностью закрыли границы и ввели режим нерабочих дней. На тот момент от коронавируса умерли девять человек, заболели больше 1 тыс.
В Москве и Подмосковье, а затем и в других российских регионах ввели режим электронных пропусков для передвижения. Нерабочие дни отменили в России 11 мая. К тому моменту в стране насчитывалось 221 тыс. заболевших, большинство из которых находились в Москве. В тот же день Россия вышла на третье место среди стран по числу заражений (сейчас Россия идет на четвертом месте).
В конце мая — начале июня в российских регионах начали смягчать ограничения, введенные из-за коронавируса, на фоне ежедневного снижения числа заболевших и умерших. В частности, в Москве режим изоляции отменили 9 июня. В первую неделю июня в столице ежедневно регистрировалось около 2 тыс. заболевших (сейчас в Москве второй день подряд заболевает более 2 тыс., рост числа заразившихся наблюдается уже на протяжении двух недель).