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Пандемия коронавируса ,  
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В России впервые с середины июня выявили более 8 тыс. человек с COVID-19

Ежедневный рост числа заболевших в стране наблюдается на протяжении двух недель. За весь период пандемии в России заразились 1 159 573 человека
Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За последние 24 часа в России зафиксировали 8135 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В последний раз более 8 тыс. заболевших выявляли 16 июня. Тогда коронавирус обнаружили у 8248 человек. По данным оперативного штаба, за весь период пандемии коронавирусом заразились 1 159 573 человека.

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За минувшие сутки ни одного случая заболевания не было выявлено только в Адыгее. 2200 (27,0%) человек из общего числа выявленных заболевших за сутки не имели клинических проявлений болезни. Суточный прирост заразившихся составил 0,7%.

По данным оперативного штаба, больше всего случаев заражения COVID-19 за сутки выявлено в следующих регионах:

  • Москва — 2217,
  • Санкт-Петербург — 237,
  • Московская область — 212,
  • Ростовская область — 193,
  • Нижегородская область — 165,
  • Воронежская область — 158,
  • Ханты-Мансийский автономный округ — 151,
  • Кемеровская область — 150,
  • Свердловская область — 146,
  • Ставропольский край — 144,
  • Ульяновская область — 118,
  • Архангельская область — 115,
  • Самарская область — 110,
  • Ямало-Ненецкий автономный округ — 109,
  • Республика Алтай — 107,
  • Красноярский край — 107,
  • Оренбургская область — 103,
  • Саратовская область — 103,
  • Волгоградская область — 102,
  • Удмуртская Республика — 100.

В первую пятерку российских регионов по числу выявленных заражений за весь период пандемии входят Москва (почти 288 тыс.), Подмосковье (73 тыс.), Санкт-Петербург (42,5 тыс.), Нижегородская (32 тыс.) и Свердловская (28,8 тыс.) области.

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Во время первой волны коронавируса ограничения в России начали вводить в марте. 30 марта российские власти полностью закрыли границы и ввели режим нерабочих дней. На тот момент от коронавируса умерли девять человек, заболели больше 1 тыс.

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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве и Подмосковье, а затем и в других российских регионах ввели режим электронных пропусков для передвижения. Нерабочие дни отменили в России 11 мая. К тому моменту в стране насчитывалось 221 тыс. заболевших, большинство из которых находились в Москве. В тот же день Россия вышла на третье место среди стран по числу заражений (сейчас Россия идет на четвертом месте).

В конце мая — начале июня в российских регионах начали смягчать ограничения, введенные из-за коронавируса, на фоне ежедневного снижения числа заболевших и умерших. В частности, в Москве режим изоляции отменили 9 июня. В первую неделю июня в столице ежедневно регистрировалось около 2 тыс. заболевших (сейчас в Москве второй день подряд заболевает более 2 тыс., рост числа заразившихся наблюдается уже на протяжении двух недель).

Автор
Михаил Юшков
коронавирус COVID-19
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