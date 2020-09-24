Все российские регионы получили пробные партии вакцины от коронавируса
Все регионы России получили первые пробные партии вакцины от COVID-19 «Спутник V» для гражданского оборота. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, передает ТАСС.
«Все регионы получили первые пробные партии вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Все препараты снабжены цифровой маркировкой», — заявили в министерстве.
По данным Федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов, в нескольких регионах уже вводят вакцину с применением системы маркировки. В
Согласно информации системы мониторинга, на данный момент более 27 тыс. упаковок маркированных препаратов находится в обороте. В пресс-службе Минздрава отметили, что их объем наращивается.