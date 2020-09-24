Все российские регионы получили пробные партии вакцины от коронавируса

Об отправке в регионы первой партии вакцины стало известно 12 сентября. Тогда Минздрав отмечал, что в рамках пилотной программы отработают логистические цепочки, распределение и организацию прививок от коронавируса для граждан, находящихся в группе риска.

В Москве проходит пострегистрационное исследование вакцины «Спутник V», в нем должны принять участие 40 тыс. человек. Накануне власти объявили, что принять участие в испытаниях смогут и жители других регионов, которые работают или проживают в столице, а также иностранцы. Московский полис ОМС при этом не требуется. Однако участники исследования должны находиться в столице, чтобы медицинское наблюдение за ними не прерывалось.