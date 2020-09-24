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Все российские регионы получили пробные партии вакцины от коронавируса

Фото:sputnikvaccine.com
Фото: sputnikvaccine.com

Все регионы России получили первые пробные партии вакцины от COVID-19 «Спутник V» для гражданского оборота. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, передает ТАСС.

«Все регионы получили первые пробные партии вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Все препараты снабжены цифровой маркировкой», — заявили в министерстве.

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По данным Федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов, в нескольких регионах уже вводят вакцину с применением системы маркировки. В

Согласно информации системы мониторинга, на данный момент более 27 тыс. упаковок маркированных препаратов находится в обороте. В пресс-службе Минздрава отметили, что их объем наращивается.

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Об отправке в регионы первой партии вакцины стало известно 12 сентября. Тогда Минздрав отмечал, что в рамках пилотной программы отработают логистические цепочки, распределение и организацию прививок от коронавируса для граждан, находящихся в группе риска.

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В Москве проходит пострегистрационное исследование вакцины «Спутник V», в нем должны принять участие 40 тыс. человек. Накануне власти объявили, что принять участие в испытаниях смогут и жители других регионов, которые работают или проживают в столице, а также иностранцы. Московский полис ОМС при этом не требуется. Однако участники исследования должны находиться в столице, чтобы медицинское наблюдение за ними не прерывалось.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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