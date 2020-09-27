Ереван обвинил ВС Азербайджана в обстреле города Варденис в Армении

Арцрун Ованнисян (Фото: ArmenianUnifiedInfoCenter / Facebook)

Вооруженные силы Азербайджана обстреляли приграничные районы Армении, в том числе город Варденис на востоке страны. Об этом заявил официальный представитель армянского Минобороны Арцрун Ованнисян, передает «Новости-Армения».

«Сегодня утром ракетные обстрелы были направлены в основном в направлении Арцаха. Были также удары по Варденису», — рассказал он.

Ранее премьер-министр страны Никол Пашинян объявил введение военного положения в стране и всеобщую мобилизацию в связи с обострившимся конфликтом в Нагорном Карабахе.

Военное положение также ввел Нагорный Карабах. Глава непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет. Минобороны Карабаха сообщало об ожесточенных боях в регионе.