В Баку сообщили об убитых гражданских после обстрелов со стороны Армении

По данным Минобороны Азербайджана, обстрелы по мирным населенным пунктам велись из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерии. Есть жертвы. Конфликт между двумя странами обстрился в июле 2020 года

Фото: Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана утром 27 сентября сообщило о масштабных обстрелах населенных пунктов со стороны Армении вдоль границы двух стран.

Обстрелы начались около 6:00 по местному времени (7:00 мск). Огонь велся из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра по позициям азербайджанской армии.

«В результате интенсивного обстрела противником села Гапанлы Тертерского района, сел Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района среди мирного населения имеются убитые и раненые», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что серьезный урон был нанесен объектам гражданской инфраструктуры, информация о потерях среди военнослужащих и мирных жителей уточняются.