Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 76,82 (-0,36) Инвестиции, 25 сен, 13:48
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 89,66 (-0,32) Инвестиции, 25 сен, 13:48
Москва поднялась на 9 строчек в рейтинге мировых финансовых центров Политика, 08:25 Минобороны Армении сообщило о двух сбитых азербайджанских вертолетах Политика, 08:21 Экс-депутат Рады заявил об угрожающей миру «вторым Чернобылем» Украине Политика, 08:19 Пушков ответил на слова Кулебы об опасности сближения Москвы и Минска Политика, 08:05 Макрон предложил Лукашенко добровольно покинуть пост президента Политика, 07:59 В Баку сообщили об убитых гражданских после обстрелов со стороны Армении Политика, 07:09 СМИ сообщили о гибели трех человек во время пожара в доме в Балашихе Общество, 07:00 Один человек погиб и 11 пострадали в перестрелке в штате Айова Общество, 06:52 Трамп пообещал покончить с зависимостью экономики США от Китая Общество, 05:57 Губернатор Харькова сообщил о действиях диспетчеров перед крушением Ан-26 Общество, 05:17 Польские историки нашли в архивах сведения о Джеймсе Бонде Общество, 04:41 Латвиец Бриедис стал победителем Всемирной боксерской суперсерии Спорт, 04:17 Два человека погибли при крушении небольшого самолета в Канаде Общество, 03:38 МИД Белоруссии заявил о пытающихся подорвать госстрой внешних силах Политика, 02:54
Политика ,  
0 

В Баку сообщили об убитых гражданских после обстрелов со стороны Армении

По данным Минобороны Азербайджана, обстрелы по мирным населенным пунктам велись из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерии. Есть жертвы. Конфликт между двумя странами обстрился в июле 2020 года
Фото:Минобороны Азербайджана
Фото: Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана утром 27 сентября сообщило о масштабных обстрелах населенных пунктов со стороны Армении вдоль границы двух стран.

Обстрелы начались около 6:00 по местному времени (7:00 мск). Огонь велся из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра по позициям азербайджанской армии.

«В результате интенсивного обстрела противником села Гапанлы Тертерского района, сел Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района среди мирного населения имеются убитые и раненые», — говорится в сообщении.

Кремль оценил «эмоциональный фон» из-за конфликта Армении и Азербайджана
Политика
Фото:Armenian Defense Ministry Press Service / PanPhoto / AP

В военном ведомстве отметили, что серьезный урон был нанесен объектам гражданской инфраструктуры, информация о потерях среди военнослужащих и мирных жителей уточняются.

Как сообщает ТАСС, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские вооруженные силы начали атаку в направлении Карабаха.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией обострился в июле 2020 года, когда военные двух стран начали обстреливать позиции друг друга на границе. Баку и Ереван обменялись взаимными обвинениями в нарушении режима прекращения огня.

Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства

На протяжении почти двух недель стороны обменивались ударами с применением тяжелого вооружения, армии двух стран понесли потери среди рядового и офицерского состава. Международное сообщество призывало прекратить огонь на границе. К миру призвал также Папа Римский Франциск.

Армения сочла угрозу Баку нанести удар по АЭС готовностью к геноциду
Политика
Жители села Айгепар, пострадавшего в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в Армении

На фоне обстрелов в Москве начались стычки армян и азербайджанцев, произошло несколько массовых драк. Президент Владимир Путин назвал армяно-азербайджанский конфликт очень чувствительным для России.

Армения и Азербайджан с конца 80-х годов прошлого века продолжают конфликт из-за Нагорного Карабаха — спорной территории в восточной части Армянского нагорья Закавказья. Согласно административному делению Карабах находится на территории Азербайджана, однако населяют его преимущественно армяне. В 1991 году Нагорно-Карабахская Республика провозгласила независимость и получила поддержку Еревана. До 1994 года Баку безрезультатно пытался отвоевать спорную территорию, после чего стороны договорились о прекращении огня.

Автор
Михаил Котляр
Азербайджан Армения обстрел граница
Материалы по теме
В Москве арестовали 10 участников драк между армянами и азербайджанцами
Общество
Армения сочла угрозу Баку нанести удар по АЭС готовностью к геноциду
Политика
Путин назвал очень чувствительным конфликт между Арменией и Азербайджаном
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter