Греф фразой «зарекаться невозможно» оценил возможность мирового карантина

Герман Греф (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Невозможно утверждать, что в мире снова не будет глобального карантина из-за коронавируса, как это было весной 2020 года, однако надежда на это есть. Такое мнение в газете «Коммерсантъ» высказал глава Сбербанка Герман Греф.

«Зарекаться невозможно. Но сегодня ожидания, конечно, значительно более оптимистичны. Надеюсь, что такого глубокого карантина уже не будет», — ответил Греф на соответствующий вопрос.

Накануне Сбербанк по просьбе мэрии перевел половину сотрудников на удаленную работу. А тех, кто продолжит работать в офисах, по-прежнему будут обеспечивать на постоянной основе необходимыми средствами индивидуальной защиты и обяжут проходить регулярное тестирование на COVID-19.

За последний в месяц в России и в других странах резко увеличился прирост заболевших коронавирусом. К примеру, в Великобритании 24 сентября за сутки зарегистрировали 6,6 тыс. новых зараженных, что стало рекордным показателем с начала эпидемии в стране. Об ужесточении ограничительных мер также сообщили власти Израиля. Президент Зеленский заявил, что на Украине началась вторая волна эпидемии.