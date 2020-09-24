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Пандемия коронавируса ,  
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Британия и Франция побили рекорды суточного прироста больных COVID-19

За последнюю неделю суточный прирост новых заболевших вырос почти вдвое. В стране c начала пандемии обнаружили более 416 тыс. заболевших COVID
Фото:Hannah McKay / Reuters
Фото: Hannah McKay / Reuters

В Великобритании и Франции 24 сентября были зафиксированы рекорды по суточному приросту новых заболевших COVID-19.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление директора Департамента общественного здравоохранения Британии Ивонн Дойл, в четверг подтвердилось более 6,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордным показателем с начала эпидемии в стране.

В общей сложности в Великобритании зафиксировали более 416 тыс. заболевших. По словам Дойл, за последнюю неделю суточный прирост новых заболевших вырос почти вдвое: в прошлый четверг в стране коронавирус был обнаружен у 3395 жителей.

Также за 24 часа от COVID-19 умерли 40 человек. Дойл отметила, что заболеваемость растет во всех возрастных группах, увеличилось и количество госпитализаций.

В Великобритании на полгода ужесточили ограничения из-за COVID-19
Общество
Фото:Hannah McKay / Reuters

«Мы все должны следовать новым мерам, которые были введены, чтобы помочь сдержать распространение вируса», — сказала Дойл. Она порекомендовала британцам устанавливать новое приложение для смартфонов, которое отслеживает контакты людей.

Кроме того, новый рекорд по суточному приросту инфицированных зафиксировали и во Франции. Как пишет Figaro, за 24 часа в стране выявили 16 096 новых зараженных. С начала пандемии коронавирусом в стране заразились почти 500 тыс. человек.

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В период с конца июня до начала августа заболеваемость COVID-19 в Великобритании снижалась и опустилась до отметки ниже 1 тыс. случаев в день, но затем снова стала расти.

Главный санитарный врач страны Криса Уитти 21 сентября заявлял, что Великобритания достигла критической точки в развитии ситуации с коронавирусом.

Британский санитарный врач предупредил о критической точке с COVID-19
Общество
Фото:Phil Noble / Reuters

На следующий день власти страны на полгода ужесточили ограничения из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Запретили массовые свадебные и погребальные церемонии, граждан обязали носить маски в общественных местах, барам разрешили работать только до 22:00.

Премьер-министр страны Борис Джонсон заявлял, что за последний месяц число ежесуточно выявляемых в стране заражений COVID-19 выросло вчетверо. В октябре врачи не исключают суточный прирост в десятки тысяч человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Автор
Михаил Котляр
коронавирус Великобритания пандемия
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