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Зеленский заявил о второй волне коронавируса на Украине

В стране ежесуточно выявляется более 3 тыс. новых зараженных коронавирусом

На Украине началась вторая волна коронавирусной инфекции, заявил президент страны Владимир Зеленский. Количество выявляемых новых случаев заражения в последние дни превышает 3 тыс. человек в сутки.

Заявление прозвучало на совместной с президентом Словакии Зузаной Чапутовой пресс-конференции в Братиславе, трансляцию вел украинский телеканал ZIK.

Зеленский объяснил, что именно для противостояния инфекции в Украину не пускают иностранцев.

«Сейчас во всем мире, и Украина не исключение, обострение, и растет количество заболевших. Потому у нас сегодня действительно запрещен въезд заграничным гражданам. Я думаю, что это правильное решение», — сказал президент.

Инфекционист Минздрава исключил вторую волну COVID-19 осенью в России
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

«Сегодня мы имеем 3 тыс. заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна в Украине. Мы не можем рисковать, как украинцами, так и гражданами из других стран, которые прибывают в Украину. Потом, когда стабилизируется эта ситуация, в Украине будут открыты границы, обязательно», — сказал Зеленский.

В России в конце сентября также выросло число новых заболевших. Выявляемое ежесуточно число новых больных растет десятый день подряд. 24 сентября оперштаб отчитался о 6595 новых заражений — наибольшее суточное число заболевших с середины июля. В Москве впервые с конца июня выявили более 1 тыс. заболевших.

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в столице — растет количество госпитализаций в связи с заражением коронавирусом. Московский оперативный штаб в связи с увеличением числа выявляемых случаев заражения SARS-CoV-2 рекомендовал жителям столицы соблюдать правила ношения закрывающих рот и нос медицинских масок и меньше контактировать друг с другом. Власти города обсудили возможное ужесточение карантинных мер.

Главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов считает, что второй волны коронавируса в России не будет. По его словам, осенью в стране будет небольшой рост заболеваемости инфекцией, однако он это связывает с сезонным фактором, а также с активизацией людей после режима самоизоляции. «Мы ожидаем, что все-таки это будет не вторая волна, а некоторый небольшой подъем заболеваемости. О второй волне нужно говорить тогда, когда полностью первая волна [завершится]», — сказал инфекционист.

Автор
Владислав Гордеев
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