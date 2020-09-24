Зеленский заявил о второй волне коронавируса на Украине

«Сегодня мы имеем 3 тыс. заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна в Украине. Мы не можем рисковать, как украинцами, так и гражданами из других стран, которые прибывают в Украину. Потом, когда стабилизируется эта ситуация, в Украине будут открыты границы, обязательно», — сказал Зеленский.

В России в конце сентября также выросло число новых заболевших. Выявляемое ежесуточно число новых больных растет десятый день подряд. 24 сентября оперштаб отчитался о 6595 новых заражений — наибольшее суточное число заболевших с середины июля. В Москве впервые с конца июня выявили более 1 тыс. заболевших.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в столице — растет количество госпитализаций в связи с заражением коронавирусом. Московский оперативный штаб в связи с увеличением числа выявляемых случаев заражения SARS-CoV-2 рекомендовал жителям столицы соблюдать правила ношения закрывающих рот и нос медицинских масок и меньше контактировать друг с другом. Власти города обсудили возможное ужесточение карантинных мер.

Главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов считает, что второй волны коронавируса в России не будет. По его словам, осенью в стране будет небольшой рост заболеваемости инфекцией, однако он это связывает с сезонным фактором, а также с активизацией людей после режима самоизоляции. «Мы ожидаем, что все-таки это будет не вторая волна, а некоторый небольшой подъем заболеваемости. О второй волне нужно говорить тогда, когда полностью первая волна [завершится]», — сказал инфекционист.