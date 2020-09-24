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Отравление Навального ,  
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Лавров назвал завершение «Северного потока-2» делом чести для ФРГ

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Фото:Hannibal Hanschke / Reuters
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Участникам дискуссий по поводу проекта газопровода «Северный поток-2», возможная приостановка которого обсуждается из-за вероятного отравления оппозиционера Алексея Навального, «пора успокоиться». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Зарифом.

Журналисты уточнили, какие могут быть риски для «Северного потока-2» в связи со случившимся с Навальным. В ответ на это министр заявил, что США «ежедневно публично пытаются унизить» ЕС, в первую очередь ФРГ. Они «устами своих официальных представителей требуют от Германии осознать свое счастье и необходимость укреплять свою энергетическую безопасность, под чем США подразумевают отказ от «Северного потока-2» и переход на существенно более дорогой американский сжиженный природный газ», отметил Лавров.

«Я считаю, это мое личное мнение, я сейчас не выступаю официально — я считаю, что этот вопрос (по «Северному потоку-2». — РБК) теперь является делом чести Федеративной Республики Германия», — сказал Лавров.

Лавров услышал «несуразные вещи» в заявлениях ФРГ по Навальному
Общество
<p>Сергей Лавров</p>

Разговоры о возможных санкциях и остановке реализации российско-германского проекта «Северный поток-2» возобновились в Европе после того, как власти ФРГ заявили, что российского политика Алексея Навального отравили ядом из группы «Новичок». Западные страны допустили, что к этому могут быть причастны российские власти.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала изменить отношение к газопроводу. Она заявляла, что «Северный поток-2» после отравления Навального нельзя расценивать исключительно как экономический проект.

Сенатор в США потребовал остановить «Северный поток-2» из-за Навального
Бизнес
Фото:Bernd Wuestneck / DPA / AP

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В свою очередь в США заявили, что создадут коалицию для блокирования строительства газопровода. В Вашингтоне проект считают угрозой энергетической безопасности Европы.

В Кремле же, комментируя возможные новые санкции, попросили не увязывать дело Навального с «Северным потоком-2». Российские власти также утверждают, что в России нет запасов «Новичка», и считают безосновательными обвинения в причастности к случившемуся с оппозиционером.

Ранее главы шести правительств восточных регионов Германии поддержали завершение строительства газопровода «Северный поток-2». Премьер-министр Мекленбурга — Передней Померании Мануэла Шлезвиг во время выступления в бундестаге напомнила, что трубопровод завершен на 97%. Она также добавила, что проект представляет не только российские интересы, но и интересы Германии и Восточной Европы. До ситуации с Навальным Меркель в начале июля говорила, что, несмотря на американские санкции, Берлин смотрит на проект газопровода с экономической точки зрения и считает, что его необходимо завершить.

Серегей Лавров МИД Северный поток-2
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