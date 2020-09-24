Лавров назвал завершение «Северного потока-2» делом чести для ФРГ

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Участникам дискуссий по поводу проекта газопровода «Северный поток-2», возможная приостановка которого обсуждается из-за вероятного отравления оппозиционера Алексея Навального, «пора успокоиться». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Зарифом.

Журналисты уточнили, какие могут быть риски для «Северного потока-2» в связи со случившимся с Навальным. В ответ на это министр заявил, что США «ежедневно публично пытаются унизить» ЕС, в первую очередь ФРГ. Они «устами своих официальных представителей требуют от Германии осознать свое счастье и необходимость укреплять свою энергетическую безопасность, под чем США подразумевают отказ от «Северного потока-2» и переход на существенно более дорогой американский сжиженный природный газ», отметил Лавров.

«Я считаю, это мое личное мнение, я сейчас не выступаю официально — я считаю, что этот вопрос (по «Северному потоку-2». — РБК) теперь является делом чести Федеративной Республики Германия», — сказал Лавров.

Разговоры о возможных санкциях и остановке реализации российско-германского проекта «Северный поток-2» возобновились в Европе после того, как власти ФРГ заявили, что российского политика Алексея Навального отравили ядом из группы «Новичок». Западные страны допустили, что к этому могут быть причастны российские власти.