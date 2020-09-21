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Политика ,  
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Помпео объявил о работе над коалицией против «Северного потока-2»

Глава американской дипломатии при этом не назвал страны, которые могли бы войти в коалицию против завершения строительства газопровода
Фото:Tobias Schwarz / Reuters
Фото: Tobias Schwarz / Reuters

Соединенные Штаты работают над созданием коалиции против завершения строительства газопровода «Северный поток-2», заявил в интервью немецкому изданию Bild госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы надеемся, что газопровод «Северный поток-2» не будет достроен, мы работаем над созданием коалиции, чтобы этого не произошло», — сказал Помпео.

«Соединенные Штаты считают, что газопровод «Северный поток-2» создает риск для Европы, которая становится зависимой от газа, поступающего из России», — продолжил глава Госдепа и добавил, что газопровод угрожает Украине, о чем, по его мнению, «переживают многие немцы».

Помпео также выразил надежду, что правительство Германии взглянет на эту проблему под таким же углом, причем неважно почему: из-за того, что произошло с оппозиционером Алексеем Навальным, или вследствие осознания «реальных последствий для безопасности, которые возникают из-за зависимости от российского газа».

Он заявил, что, когда против Скрипалей было применено химическое оружие, Вашингтон принял очень сильные ответные меры. «Нет никаких оснований ожидать, что Соединенные Штаты не отреагируют должным образом на то, что произошло, когда все данные будут доступны», — добавил Помпео.

РБК направил запрос представителю Nord Stream 2 AG.

Сенатор в США потребовал остановить «Северный поток-2» из-за Навального
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Фото:Bernd Wuestneck / DPA / AP

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Помпео не назвал предполагаемых союзников по коалиции. Последовательным противником проекта выступала Варшава. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 14 сентября призвал Европейский союз и Германию отказаться от завершения «Северного потока-2» после ситуации с отравлением Навального. Свое заявление Моравецкий опубликовал в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Премьер заявил, что строительство «Северного потока-2» подрывает энергетическую политику ЕС изнутри, так как трубопровод сделает Европу зависимой от поставок российского газа и даст «российским олигархам значительные финансовые вливания».

В то же время президент Австрии Александер Ван дер Беллен не поддержал идею блокировки строительства газопровода из-за ситуации с российским политиком Алексеем Навальным. Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Ван дер Беллена, он не видит связи между трубопроводом и отравлением Навального. «Северный поток» — коммерческий проект, и тему его строительства должны обсуждать торговые партнеры», — отметил тогда президент Австрии.

Главы шести регионов ФРГ поддержали завершение «Северного потока-2»
Политика
Фото:Hannibal Hanschke / Reuters

18 сентября главы шести правительств восточных регионов Германии на конференции в Берлине поддержали завершение строительства газопровода. «Было отмечено, что «Северный поток-2» имеет большое значение для Германии и многих европейских стран с точки зрения обеспечения энергоснабжения будущего», — говорится в протоколе их встречи. Власти восточных германских земель считают завершение строительства «разумным и правильным».

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая отказывалась увязывать тему строительства газопровода с отравлением Навального, допустила, что окончательное решение по проекту «будет носить общеевропейский, а не германский характер».

13 августа, до отравления Навального, представители 24 стран Евросоюза направили ноту протеста в Госдеп США из-за санкций против «Северного потока-2». В ЕС заявили, что такие санкции нарушают международное право. Делегация ЕС выразила протест во время видеоконференции, к нему не присоединились только три страны Евросоюза.

Автор
Владислав Гордеев
Северный поток-2 Майк Помпео санкции
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