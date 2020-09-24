Минск ответил на отказ стран Запада признать инаугурацию Лукашенко

Александр Лукашенко во время вступления в должность президента Белоруссии во Дворце Независимости (Фото: Андрей Стасевич / AP)

Попытки некоторых стран Запада поставить под сомнение легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко, 23 сентября вступившего в должность главы государства, не отражают мнения большинства государств. Об этом говорится в заявлении белорусского МИДа, опубликованном на сайте ведомства.

«Попытки отдельных стран Запада поставить под сомнение легитимность Главы государства ни в коей мере не отражают мнения подавляющего большинства международного сообщества», — говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что белорусский народ как «единственный источник власти и носитель суверенитета» самостоятельно сделал выбор. «Народ не нуждается в «легитимизации» своей власти со стороны самоназванных факультативных «легитиматоров», — говорится в сообщении.

Минск заявил, что особенно удивлен поведением Украины, которая, уже даже не пытаясь «закамуфлировать несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений», не прекращает поток оценок политической ситуации в Белоруссии, указали в ведомстве. «Складывается ощущение, что именно «научиться учить» пока является главным результатом украино-европейского сотрудничества», — отметили там.