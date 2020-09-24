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Протесты в Белоруссии ,  
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Лукашенко ответил на заявления о «тайной» инаугурации

Инаугурация 23 сентября прошла по закону, в ней участвовали несколько тысяч человек, а уведомлять кого-либо о церемонии Минск не обязан, заявил Лукашенко. Он пообещал «в следующий раз» обязательно оповестить соседей о мероприятии
Фото:Сергей Шелег / БелТА / ТАСС
Фото: Сергей Шелег / БелТА / ТАСС

Прошедшую 23 сентября церемонию инаугурации нельзя назвать тайной, в ней участвовало несколько тысяч человек. Об этом, как передает БелТА, заявил Александр Лукашенко на встрече с послом Китая.

«По законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около 2 тыс. человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что инаугурация была проведена в рамках закона. «У нас, по-моему, все законодательные нормы были соблюдены. Кому надо было знать об этом, они знали. Потому что и тренировки, и подготовка — это же определенное время занимает. А то, что мы умеем проводить мероприятия, так надо это отметить, что белорусы умеют проводить мероприятия», заявил он, пообещав «в следующий раз» оповестить соседние страны, Польшу и Литву, о церемонии.

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При этом Лукашенко усомнился, в том, что западные страны действительно не знали о церемонии заранее и заявил, что информация о мероприятии заранее появилась в Telegram-каналах, которые, по его мнению, подконтрольны Западу. «А где же их разведка, где же ЦРУшники, немецкая разведка? Поляки здесь пешком ходят тысячами. Они куда смотрели? Поэтому пускай у разведчиков своих спросят, чего же они им не доложили. А вообще, вы посмотрите их Telegram-каналы. Накануне они сообщали о том, что 23-го будет инаугурация, они же об этом писали», — сказал он китайскому послу.

В ответ дипломатический представитель КНР Цуй Цимин заявил, что Пекин выступает против вмешательства в дела Белоруссии и уверен, что «под руководством Александра Лукашенко Беларусь восстановит политическую стабильность и социальное спокойствие».

Инаугурация Лукашенко на закрытой церемонии. Фоторепортаж
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков накануне сообщил, что не был в курсе планов руководства Белоруссии по проведению инаугурации 23 сентября. Также он сообщил, что ему неизвестно, был ли на церемонию приглашен кто-либо из российского руководства.

Инаугурация Лукашенко прошла в закрытом режиме 23 сентября, заранее о ней не объявлялось. Утром в Минске была перекрыта часть улиц, к Дворцу независимости прибыли автобусы и дополнительная охрана. На тот момент белорусские СМИ не исключали, что речь идет о репетиции церемонии. О том, что это все же настоящая церемония инаугурации государственное информационное агентство БелТА сообщило лишь в 11:30 мск, проинформировав о вступлении Лукашенко в должность.

Вечером после церемонии инаугурации в Белоруссии начались массовые протесты. МВД страны сообщило о 364 задержанных. В Минске силовики для разгона демонстраций использовали дубинки, щиты, водометы. На записях с акций было видно, что ОМОН применяет слезоточивый газ.

Автор
Георгий Тадтаев
Александр Лукашенко инаугурация Белоруссия
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