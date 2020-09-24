МВД сообщило о 364 задержанных на протестах после инаугурации Лукашенко

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В ходе протестных акций в Белоруссии, которые прошли накануне после инаугурации Александра Лукашенко, были задержаны 364 человека. Из них 320 находятся под стражей. Об этом пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова написала в Telegram.

«В различных населенных пунктах страны зафиксировано 59 протестных акций с участием около 5 тыс. человек, — сообщила она. — За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержанs 364 гражданина (из них в Минске — 252)».

По данным ведомства, протестующие вели себя агрессивно. Они выстраивалась цепочкой вдоль проезжей части и станций метро, блокировали дороги автомобилями, кидались камнями в милиционеров. В пресс-службе отметили, что в основном этим занимались молодые люди в возрасте до 30 лет.

Также правоохранители заявили, что в Витебске акцией управляли специальные модераторы «регионального Telegram-чата». Они выходили на проезжаю часть и рассыпали металлические шипы.