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Протесты в Белоруссии ,  
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МВД сообщило о 364 задержанных на протестах после инаугурации Лукашенко

Фото:BelaPAN / Reuters
Фото: BelaPAN / Reuters

В ходе протестных акций в Белоруссии, которые прошли накануне после инаугурации Александра Лукашенко, были задержаны 364 человека. Из них 320 находятся под стражей. Об этом пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова написала в Telegram.

«В различных населенных пунктах страны зафиксировано 59 протестных акций с участием около 5 тыс. человек, — сообщила она. — За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержанs 364 гражданина (из них в Минске — 252)».

Правозащитники сообщили о почти 260 задержанных на протестах в Белоруссии
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Фото:Надежда Бужан / Наша Нiва

По данным ведомства, протестующие вели себя агрессивно. Они выстраивалась цепочкой вдоль проезжей части и станций метро, блокировали дороги автомобилями, кидались камнями в милиционеров. В пресс-службе отметили, что в основном этим занимались молодые люди в возрасте до 30 лет.

Также правоохранители заявили, что в Витебске акцией управляли специальные модераторы «регионального Telegram-чата». Они выходили на проезжаю часть и рассыпали металлические шипы.

Акции протеста в Минске после инаугурации Лукашенко. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Ранее правозащитный центр «Весна» сообщал, что в ходе протестов в Белоруссии были задержаны 259 человек. Против протестующих силовики использовали слезоточивый газ и водометы. При этом в милиции применение газа и светошумовых гранат к протестующим опровергли.

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Протесты в Белоруссии начались 9 августа после президентских выборов. Согласно данным ЦИК, победу на них одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. Оппозиция и протестующие считают данные результаты ложными и настаивают на том, что реальным главой государства должна быть Светлана Тихановская.

Появилось видео разгона протестующих в Минске с помощью водометов
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Ранее, 23 сентября, в закрытом формате состоялась инаугурация лидера. О ней не было объявлено заранее. Кроме того, на мероприятия не был приглашен ни один представитель дипведомств, в том числе российской посол. По данным издания Tut.by, о церемонии не оповестили даже некоторых министров.
 

Белоруссия протесты задержания МВД
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