Появилось видео разгона протестующих в Минске с помощью водометов

Video

Очевидцы засняли на видео, как белорусские силовики используют водомет для разгона протестующих в Минске, которые вышли на несанкционированные акции в день инаугурации президента республики.

Пресс-секретарь минского ГУВД Наталья Ганусевич также подтвердила ТАСС, что для разгона протестующих правоохранительные органы применили водометы.

По данным милиции, в Минске задержаны более десяти человек. Издание Tut.by сообщило о 50 задержанных в белорусской столице. По его информации, задержания начались возле стелы «Минск — город-герой», где силовики выставили оцепление. Помимо этого, людей начали задерживать на проспекте Победителей и у Дворца спорта.