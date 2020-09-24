Правозащитники сообщили о почти 260 задержанных на протестах в Белоруссии

Фото: Надежда Бужан / Наша Нiва

Во время протестов против инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске и других городах страны были задержаны 259 человек. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна».

«Весна» опубликовала список имен задержанных. Среди них есть журналистка Tut.by Елена Толкачева и гражданин России Илья Дмитриев. В списке указано, что у одного задержанного разбито лицо.

Ранее, 23 сентября, прошла церемония инаугурации Александра Лукашенко, которая не анонсировалась заранее. Во время мероприятия в город были стянуты дополнительные силы милиции и войск. В Минюсте страны позднее заявили, что церемония была проведена в соответствии с законодательством, которое не требует транслировать инаугурацию в прямом эфире.