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Протесты в Белоруссии ,  
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Правозащитники сообщили о почти 260 задержанных на протестах в Белоруссии

Фото:Надежда Бужан / Наша Нiва
Фото: Надежда Бужан / Наша Нiва

Во время протестов против инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске и других городах страны были задержаны 259 человек. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна».

«Весна» опубликовала список имен задержанных. Среди них есть журналистка Tut.by Елена Толкачева и гражданин России Илья Дмитриев. В списке указано, что у одного задержанного разбито лицо.

Акции протеста в Минске после инаугурации Лукашенко. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Ранее, 23 сентября, прошла церемония инаугурации Александра Лукашенко, которая не анонсировалась заранее. Во время мероприятия в город были стянуты дополнительные силы милиции и войск. В Минюсте страны позднее заявили, что церемония была проведена в соответствии с законодательством, которое не требует транслировать инаугурацию в прямом эфире.

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Вечером этого дня в Минске и ряде других городов прошли массовые акции протеста из-за инаугурации Лукашенко. Против протестующих правоохранительные органы применяли слезоточивый газ и водометы. Позднее милиция сообщила, что эти средства для разгона демонстрантов не использовались.

По данным Tut.by, водометы работали в районе стелы «Минск — город-герой». Кроме того, спецтехника была замечена и в районе президентской резиденции.

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