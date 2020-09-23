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Посольство России не получало приглашения на инаугурацию Лукашенко

Александр Лукашенко во время вступления в должность президента Белоруссии во Дворце Независимости
Александр Лукашенко во время вступления в должность президента Белоруссии во Дворце Независимости (Фото: Максим Гучек / БелТА / ТАСС)

На инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко не были приглашены представители дипломатических миссий. Об этом РБК рассказали в пресс-службе российского посольства в Минске.

«По нашей информации, представители дипломатических миссий на инаугурацию не приглашались. Соответственно, в адрес посольства приглашений не поступало», — сообщили в дипмиссии.

Инаугурация Лукашенко на закрытой церемонии. Фоторепортаж
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Ранее, 23 сентября, Лукашенко официально вступил в должность президента республики на церемонии во Дворце независимости в Минске. По закону он должен был сделать это не позднее, чем через два месяца после голосования, то есть до 9 октября. Однако власти до последнего не сообщали об инаугурации и церемония прошла в закрытом режиме. Издание Tut.by сообщает, что об этом не знали даже некоторые министры.

По данным агентства БелТА, на мероприятии присутствовали несколько сотен человек, среди которых были высшие должностные лица, депутаты палаты представителей, члены Совета Республики, руководители госорганов, а также деятели спорта, культуры и науки.

На прошлой церемонии инаугурации Лукашенко в 2015 году присутствовали более 1 тыс. человек, в том числе и зарубежные гости.

Как прошла закрытая церемония инаугурации Лукашенко. Видео
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Экс-кандидат в президенты и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, власти Германии, Словакии, Латвии и Эстонии отказались признать Лукашенко президентом после инаугурации.

Это уже шестая инаугурация действующего белорусского лидера. Согласно данным ЦИК, на прошедших выборах 9 августа он набрал более 80% голосов. Объявление этих результатов вызвало волну массовых протестов. Оппозиция и митингующие считают результаты голосования сфальсифицированными. По их мнению, большинство избирателей голосовали за Тихановскую.

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