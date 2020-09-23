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Отравление Навального ,  
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Кремль заявил о возможности Навального вернуться в Россию в любой момент

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: navalny / Instagram)

В Кремле желают оппозиционному политику Алексею Навальному, которого выписали из берлинской клиники «Шарите», скорейшего выздоровления. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В любом случае это очень здорово, если пациент поправляется. Мы желаем ему скорейшего выздоровления», — сказал он.

При этом Песков отметил, что Кремль с осторожностью относится к информации о здоровье Навального, так как не может точно определить, какая является достоверной.

Навального выписали из клиники «Шарите»
Политика
Клиника &laquo;Шарите&raquo;

Кроме того, пресс-секретарь заявил, что оппозиционер может приехать в Россию, когда посчитает нужным. Однако это может быть проблематично в условиях закрытых границ. По его мнению, Навальный может вернуться через другие страны, воспользовавшись частным самолетом «друзей» или немецкого правительства.

По словам Пескова, никаких официальных встреч с политиком пока не запланировано.

Ранее клиника «Шарите», в которой Навальный проходил лечение, сообщила, что политика выписали. В сообщении отметили, что медики рассчитывают на полное выздоровление оппозиционера при соблюдении намеченного курса лечения.

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Навальный сообщил о своих планах после выписки
Общество
Алексей Навальный

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали. Тогда его состояние оценивалось как тяжелое, оппозиционер впал в кому. Спустя два дня Навального перевезли на лечение в немецкую клинику «Шарите» в Берлине.

2 сентября правительство ФРГ объявило, что в организме оппозиционера были обнаружены следы яда из той же группы, что и «Новичок». В тот же день канцлер Германии Ангела Меркель призвала Россию к ответу.

Всего Навальный провел в немецкой клинике 32 дня, из них 24 в реанимации. 19 сентября он опубликовал пост в Instagram о том, как проходит его восстановление. Политик рассказал, что первое время не мог говорить и не узнавал близких людей. Он отметил, что полное восстановление произойдет не скоро.

Алексей Навальный отравление Дмитрий Песков
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