Кремль заявил о возможности Навального вернуться в Россию в любой момент

Алексей Навальный (Фото: navalny / Instagram)

В Кремле желают оппозиционному политику Алексею Навальному, которого выписали из берлинской клиники «Шарите», скорейшего выздоровления. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В любом случае это очень здорово, если пациент поправляется. Мы желаем ему скорейшего выздоровления», — сказал он.

При этом Песков отметил, что Кремль с осторожностью относится к информации о здоровье Навального, так как не может точно определить, какая является достоверной.

Кроме того, пресс-секретарь заявил, что оппозиционер может приехать в Россию, когда посчитает нужным. Однако это может быть проблематично в условиях закрытых границ. По его мнению, Навальный может вернуться через другие страны, воспользовавшись частным самолетом «друзей» или немецкого правительства.