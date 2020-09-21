Помпео заявил о готовности США ответить на отравление Навального

Государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью немецкому изданию Bild заявил, что, вероятнее всего, американские власти предпримут меры в отношении Москвы из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

«Соединенные Штаты ясно дали понять, что применение химического оружия неприемлемо. Когда химическое оружие было применено против Скрипалей, мы дали очень решительный ответ. Нет причин полагать, что США не отреагируют соразмерным образом на то, что могло произойти, как только будут доступны все факты», — сказал он.

Материал дополняется.