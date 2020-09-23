Москва расширила «черный список» ЕС до паритета

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 76,35 (+0,08) Инвестиции, 12:47
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 89,25 (-0,23) Инвестиции, 12:47
Телеведущего Михаила Борисова похоронили на Востряковском кладбище Общество, 17:43 Минфин США ввел новые санкции против россиян Политика, 17:39 Samsung сообщил о деталях и цене Galaxy S20 FE Технологии и медиа, 17:39 Бесплатные деньги, заговор и манипуляции. Все о новом DeFi-скандале Крипто, 17:34 Эльман Пашаев заявил о желании баллотироваться в Госдуму в 2021 году Общество, 17:29 Черчесов оценил перенос матча со сборной Швеции в Москву Спорт, 17:29 «РуссНефть» отказалась от моратория на банкротство для выплаты дивидендов Бизнес, 17:26 Из-за пандемии инвестиции в российские стартапы сократились в 3 раза Технологии и медиа, 17:09 В московском районе Кузьминки загорелся строительный мусор Общество, 17:05 Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко уходом на пенсию Политика, 17:04 Путин присвоил разработчику ядерного оружия звание Героя Труда Общество, 17:02 В Германии разработали самую дорогую версию внедорожника Lada 4x4 Авто, 17:02 Ракетный комплекс Javelin не сработал на военных учениях на Украине Общество, 17:01 Бородюк покинул австрийский клуб через полтора месяца после назначения Спорт, 16:59
Война санкций ,  
0 

Москва расширила «черный список» ЕС до паритета

В МИДе не назвали конкретных граждан ЕС и организации, против которых ввели ограничения, пообещав ответные меры в случае продолжения «конфронтационной линии» Евросоюза
Фото:Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Санкционный список граждан и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию, расширен в ответ на «недружественные шаги». Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

«В ответ на действия Европейского союза российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза», — заявили в МИДе.

В документе отмечается, что ЕС «отметился рядом недружественных шагов в отношении нашей страны и российских граждан», которые были сделаны в «обход существующих международных норм». В заявлении подчеркивается, что Москва неоднократно предупреждала Брюссель о «пагубности такого подхода».

ЕС еще на полгода продлил санкции против России
Политика
Фото:Olivier Hoslet / Reuters

Депутаты Европарламента 17 сентября одобрили резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального. Они призвали к проведению международного расследования инцидента, в котором должны принять участие эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также представители ЕС, ООН и других международных организаций.

«Политические убийства и отравления в России являются системными инструментами режима, преднамеренно нацеленными на оппозицию», — говорилось в резолюции.

Европарламент — совещательный орган. Главный исполнительный орган ЕС — Евросовет — 10 сентября продлил еще на шесть месяцев персональные санкции в отношении ряда граждан, компаний и организаций, которые власти ЕС считают причастными к «подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Заморозка активов и запрет на въезд распространяются на 175 человек и 44 компании и организации из России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Москва не раз называла подобные ограничения деструктивными.

В ЕС предложили назвать именем Навального новый режим санкций
Политика
Алексей Навальный

Читайте на РБК Pro
Джулиан Биркиншоу — РБК Pro: «Увольте сотрудников, играющих в политику» Как работать с пожилыми сотрудниками Доначисление налогов может закончиться тюрьмой. Как этого избежать Как руководителю найти время на отпуск

Кроме того, в руководстве ЕС обсуждается вопрос о создании режима санкций за нарушение прав человека. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в дебатах с депутатами Европарламента ответил на предложение ввести в ответ на отравление Навального санкции по примеру «списка Магнитского». Боррель тогда сказал, что работа над режимом ограничений за нарушение прав человека и гуманитарного права ведется уже некоторое время и дискуссии на эту тему продолжаются. Он допустил, что новый режим санкций может быть назван именем российского оппозиционера.

В конце июля Совет Евросоюза ввел санкции против четырех россиян, подозреваемых в причастности к кибератакам, направленным против интересов ЕС. Под ограничения попали Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников. Также Евросоюз наложил санкции на Главный центр специальных технологий (ГЦСТ) Главного управления Генштаба ВС России (бывшее ГРУ). Их подозревают в причастности к кибератакам с использованием вирусов WannaCry и NotPetya, которые были направлены на «подрыв целостности» Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В частности, четверо россиян, которые названы в публикации сотрудниками ГРУ, пытались взломать сеть Wi-Fi ОЗХО. До этого все они были также в санкционном списке США CAATSA.

Автор
Владислав Гордеев
санкции Евросоюз МИД России
Материалы по теме
В ЕС предложили назвать именем Навального новый режим санкций
Политика
ЕС еще на полгода продлил санкции против России
Политика
Евросоюз допустил введение санкций из-за отравления Навального
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter