Москва расширила «черный список» ЕС до паритета

В МИДе не назвали конкретных граждан ЕС и организации, против которых ввели ограничения, пообещав ответные меры в случае продолжения «конфронтационной линии» Евросоюза

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Санкционный список граждан и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию, расширен в ответ на «недружественные шаги». Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

«В ответ на действия Европейского союза российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза», — заявили в МИДе.

В документе отмечается, что ЕС «отметился рядом недружественных шагов в отношении нашей страны и российских граждан», которые были сделаны в «обход существующих международных норм». В заявлении подчеркивается, что Москва неоднократно предупреждала Брюссель о «пагубности такого подхода».

Депутаты Европарламента 17 сентября одобрили резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального. Они призвали к проведению международного расследования инцидента, в котором должны принять участие эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также представители ЕС, ООН и других международных организаций.



«Политические убийства и отравления в России являются системными инструментами режима, преднамеренно нацеленными на оппозицию», — говорилось в резолюции.