Песков «оставил удовольствие» отвечать Помпео из-за санкций Захаровой

2 сентября власти Германии сообщили, что Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок».

В интервью американскому журналисту Бену Шапиро госсекретарь США Майк Помпео заявил, что к отравлению Навального могут быть причастны «высокопоставленные российские чиновники». По его словам, Соединенные Штаты и ряд европейских государств ясно дали понять Москве, что ожидают от нее скоординированных действий, которые помогут привлечь виновных к ответственности.

Впоследствии Песков, комментируя слова Помпео, сообщил, что они искажают реальность и априори являются ошибочными. Представитель Кремля также отметил заинтересованность Москвы в том, чтобы выяснить причины произошедшего.

Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о том, кто виновен в отравлении Навального.