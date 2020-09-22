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Отравление Навального ,  
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Песков «оставил удовольствие» отвечать Помпео из-за санкций Захаровой

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

В Кремле не станут комментировать заявления государственного секретаря Майка Помпео относительно ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Представитель Кремля заявил, что оставит «удовольствие комментировать заявление госсекретаря США своей коллеге Маше (официальному представителю МИД Марии Захаровой. — РБК)».

21 сентября Майк Помпео в интервью немецкому изданию Bild сообщил о намерении американских властей ввести санкции против Москвы из-за отравления Навального.

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

Алексею Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел по маршруту Томск — Москва. Самолет срочно посадили в Омске, где политика доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1. Спустя два дня его перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите» (Charite).

2 сентября власти Германии сообщили, что Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок». 

В интервью американскому журналисту Бену Шапиро госсекретарь США Майк Помпео заявил, что к отравлению Навального могут быть причастны «высокопоставленные российские чиновники». По его словам, Соединенные Штаты и ряд европейских государств ясно дали понять Москве, что ожидают от нее скоординированных действий, которые помогут привлечь виновных к ответственности.

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Впоследствии Песков, комментируя слова Помпео, сообщил, что они искажают реальность и априори являются ошибочными. Представитель Кремля также отметил заинтересованность Москвы в том, чтобы выяснить причины произошедшего.

Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о том, кто виновен в отравлении Навального.

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