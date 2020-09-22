Песков «оставил удовольствие» отвечать Помпео из-за санкций Захаровой
В Кремле не станут комментировать заявления государственного секретаря Майка Помпео относительно ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Представитель Кремля заявил, что оставит «удовольствие комментировать заявление госсекретаря США своей коллеге Маше (официальному представителю МИД Марии Захаровой. — РБК)».
21 сентября Майк Помпео в интервью немецкому изданию Bild сообщил о намерении американских властей ввести санкции против Москвы из-за отравления Навального.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел по маршруту Томск — Москва. Самолет срочно посадили в Омске, где политика доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1. Спустя два дня его перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите» (Charite).