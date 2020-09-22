Нарышкин назвал «Северный поток-2» мишенью в ситуации с Навальным

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Некоторые западные страны раскручивают ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным, мишенью является проект«Северный поток-2». Такое мнение выразил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«СВР России фиксирует высокую активность некоторых западных стран по раскручиванию так называемого дела Навального. Становится все более заметным, что одной из главных мишеней этой кампании является «Северный поток — 2», — сказал Нарышкин.

По его словам, усилия по блокированию данного маршрута под видом «наказания России за Навального» представляют собой типичный пример недобросовестной конкуренции за европейский рынок газа.

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