МВД Белоруссии проверит заявление Колесниковой о похищении

МВД Белоруссии проверит заявление члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой о возбуждении дела в связи с ее похищением и угрозами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на штаб экс-кандидата на пост президента страны Виктора Бабарико.

«Заявление Марии Колесниковой о возбуждении уголовного дела по факту ее похищения и угроз направлено в МВД РБ», — заявили в штабе.

Накануне суд в Минске продлил арест Марии Колесниковой до 8 ноября.

По словам очевидцев, 7 сентября неизвестные в масках насильно увезли Колесникову на микроавтобусе с надписью «Связь». На следующий день государственное информагентство БелТА сообщило, что она и члены КС Антон Родненков и Иван Кравцов пытались «прорваться» через границу на Украину, чуть не сбив пограничника. Соратники Колесниковой заявили, что ее вместе с ними пытались вынудить покинуть Белоруссию, но когда их доставили к границе Колесникова порвала свой паспорт.