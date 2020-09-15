Минобороны России назвало тематику учений «Славянское братство»

Фото: Сергей Лескеть / РИА Новости

Проходящие на полигоне «Брестский» в Белоруссии военные учения «Славянское братство-2020» не направлены против третьих стран. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщили в Министерстве обороны России.

«Учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран», — сказано в сообщении. Также в ведомстве сообщили, что от России в учениях принимают участие подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ.

Учения начались 14 сентября и завершатся 25 сентября. Планировалось, что помимо России и Белоруссии в них также примет участие Сербия. Однако 9 сентября в Министерстве обороны страны объявили мораторий на участие на полгода на проведение военных учений, в том числе с Россией, США, Китаем и странами ЕС. Это объяснили влиянием пандемии на экономику страны, а также нейтралитетом Сербии.

На фоне учений в Минобороны Белоруссии заверили, что готовы отразить военную агрессию против республики. В министерстве отметили, что у страны есть союзники — Россия и Китай.