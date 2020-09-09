Сербия отказалась от учений в Белоруссии из-за «страшного» давления

В Белграде объяснили такое решение еще и введением моратория на любые учения в связи с последствиями пандемии и необходимостью обеспечить нейтральный статус страны

Фото: Darko Vojinovic / AP

Власти Сербии объявили мораторий на проведение всех военных учений в течение ближайших шести месяцев. Речь идет в том числе о совместных учениях с Москвой и Минском, которые должны были стартовать 10 сентября на территории Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Сербии со ссылкой на министра обороны Сербии Александра Вулина.

Глава военного ведомства объяснил такое решение как влиянием пандемии коронавируса на экономику страны, так и позицией Белграда о военном нейтралитете Сербии. По его словам, решение об отмене совместных учений коснется всех без исключения внешнеполитических партнеров страны. «Мы не будем проводить учения ни с ОДКБ, ни с Россией, ни с США, ни с Китаем, ни с ЕС», — заверил он.

Вулин помимо этого сообщил, что его страна подверглась «страшному и незаслуженному» давлению со стороны Евросоюза. Он назвал эту позицию «необоснованной и истеричной».

Совместные учения Белграда, Москвы и Минска под названием «Славянском братство 2020» должны были пройти с 10 по 15 сентября на полигоне в Брестской области. Речь шла об отработке совместных действий при выполнении антитеррористических задач.

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