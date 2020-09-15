Минобороны Белоруссии предупредило о силовом варианте ответа на угрозы

В министерстве заверили, что Белоруссия готова ответить силой на угрозы, при этом Россию там назвали «стратегическим союзником», а Китай — «железным братом»

Белорусские военные готовы к ответу на военные угрозы и военной агрессии против их страны. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Министерства обороны Белоруссии.

«Среди прочего мы не исключаем и использование силового варианта реагирования на прямые военные угрозы в рамках действующих договоренностей по линии Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности в случае открытой военной агрессии в отношении Беларуси и возникновения вооруженного конфликта», — говорится в материале.

В статье дана характеристика соседних с Белоруссией стран. Польша и Литва, как и весь Евросоюз, внесли свой вклад в деструктивный процесс нагнетания напряженности вокруг Белоруссии. «Литва по складывающемуся впечатлению идет на поводу у более сильных в политическом и экономическом плане государств и становится их «рупором». И даже в нынешних сложных условиях спокойно пошла на обострение отношений, на провокацию», — отметили белорусские военные.

Руководством Украины «завуалированно высказываются сомнения в независимости и суверенитете белорусского государства», между двумя странами «просматривается существенное недоверие».

«В сложившихся непростых обстоятельствах крайне важно для нас то, что мы не остались одни. Поддержка, оказываемая нашей стране ближайшими партнерами, а особенно нашим стратегическим союзником Российской Федерацией и «железным братом» Китайской Народной Республикой, говорит о том, что путь, избранный нашей страной, нашим народом, — правильный», — резюмировали в Минобороны Белоруссии.