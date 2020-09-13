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Политика ,  
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Минобороны назвало дату тактических учений России и Белоруссии

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ежегодные учения «Славянское братство — 2020» с участием подразделений Вооруженных сил Белоруссии, России и Сербии пройдут с 14 по 25 сентября. Об этом сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

«В соответствии с планом международной деятельности на 2020 год, с 14 по 25 сентября на полигоне «Брестский» в Республике Беларусь пройдет плановое совместное белорусско-российское тактическое учение «Славянское братство», отметили в российском военном министерстве.

Ранее Минобороны Белоруссии передавало, что учения пройдут на полигоне «Брестский». Прибытие участников ожидалось с 10 по 15 сентября.

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Фото: Денис Абрамов / ТАСС

В ходе учений белорусские, российские и сербские военные подразделения должны составить многонациональную тактическую группу и отработать вопросы совместных действий по борьбе с терроризмом. Маневры пройдут под руководством командующего силами специальных операций ВС Белоруссии.

Учения «Славянское братство» проходят ежегодно с 2015 года на территориях стран-участниц. В 2019 году маневры проходили в Сербии.

В начале сентября главы Генеральных штабов ВС России и Белоруссии Валерий Герасимов и Александр Вольфович провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили подготовку к совместному учению «Славянское братство — 2020» на территории Белоруссии и стратегическому командно-штабному учению «Кавказ — 2020» на территории России.

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Теги: Минобороны, Россия, Белоруссия, учения
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