Минобороны назвало дату тактических учений России и Белоруссии

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Ежегодные учения «Славянское братство — 2020» с участием подразделений Вооруженных сил Белоруссии, России и Сербии пройдут с 14 по 25 сентября. Об этом сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

«В соответствии с планом международной деятельности на 2020 год, с 14 по 25 сентября на полигоне «Брестский» в Республике Беларусь пройдет плановое совместное белорусско-российское тактическое учение «Славянское братство», отметили в российском военном министерстве.

Ранее Минобороны Белоруссии передавало, что учения пройдут на полигоне «Брестский». Прибытие участников ожидалось с 10 по 15 сентября.

В ходе учений белорусские, российские и сербские военные подразделения должны составить многонациональную тактическую группу и отработать вопросы совместных действий по борьбе с терроризмом. Маневры пройдут под руководством командующего силами специальных операций ВС Белоруссии.