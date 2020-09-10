Кремль отказался связывать отказ Сербии от учений с давлением Запада

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В Кремле не связывают решение Сербии о приостановке участия в военных учениях с зарубежными странами с давлением Запада. Об этом, как передает корреспондент РБК, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Собственно, здесь просто идет констатация того факта, что действительно в Сербии принято решение на полгода вообще все учения заморозить, здесь это не связано с Россией или еще с какими-то отдельными странами», — сказал Песков, подчеркнув, что в России с уважением относятся к данному решению сербских властей.

На вопрос, объясняется ли данное решение сербских властей давлением западных стран, Песков ответил отрицательно.

Накануне власти Сербии объявили, что вводят мораторий на полгода на проведение военных учений со всеми странами, в том числе с Россией, США, Китаем и странами ЕС. Это связано с влиянием пандемии коронавируса на экономику страны, а также с позицией Белграда о военном нейтралитете страны.